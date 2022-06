Trivium i Heaven Shall Burn na wspólnym koncercie w Polsce w 2023 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Ceniony florydzki kwartet Trivium z pogranicza metalcore'u, thrash i heavy metalu oraz Heaven Shall Burn z Turyngii, uznaną markę na scenie melodyjnego death metalu i metalcore'u, zobaczymy 23 stycznia 2023 roku na deskach warszawskiej Stodoły.

U ich boku zagrają dwaj goście specjalni: Obituary, ikona amerykańskiego death metalu, oraz brytyjski Malevolence, grupa parająca się groove metalem i metalcorem, obok której nie powinni przejść obojętnie miłośnicy twórczości Lamb Of God, Pantery czy Shadows Fall.

Bilety na warszawski koncert Trivium i Heaven Shall Burn - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach 189 zł (miejsca stojące; 210 zł w dniu imprezy) i 219 zł (miejsca siedzące; 240 zł w dniu koncertu).

Przypomnijmy, że ostatnim dokonaniem zespół Matta Heafy'ego, grającego na gitarze wokalisty i lidera Trivium, pozostaje wydany w 2021 roku album "In The Court Of The Dragon". "Of Truth And Sacrifice" to z kolei dziewiąty longplay Heaven Shall Burn, którego premiera odbyła się w marcu 2020 roku.

Teledysk "In The Court Of The Dragon" Trivium możecie zobaczyć poniżej:

Clip Trivium In The Court Of The Dragon

Sprawdźcie także wideoklip "Übermacht", którym Heaven Shall Burn promowali płytę "Of Truth And Sacrifice":