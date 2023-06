Trenerka "The Voice" zwlekała z rozwodem? Teraz wyznała dlaczego

Podobnie jak wielu artystów, którzy mierzą się z wyzwaniami w życiu prywatnym, Kelly Clarkson szukała siły w muzyce. Ta okazała się dla niej najlepszą terapią. Dziś śmielej opowiada o małżeńskich trudach. W wywiadzie dla podcastu Glennona Doyle "We Can Do Hard Things" wyznała, że choć długo czuła, że małżeństwo ją ogranicza, nie potrafiła zdecydować się na rozwód.

"Myślę, że moje ego mi na to nie pozwalało. Długo przekonywałam siebie, że wiele mogę znieść, że przecież mogę kontrolować moje zachowanie, reakcje i jednocześnie mogę dołożyć wszelkich starań, aby dotrzeć do partnera, mogę go zmienić..." - powiedziała. "Ale gdy umniejszasz sobie, stajesz w cieniu, aby nie przeszkadzać, aby ktoś inny mógł błyszczeć, nie sądzę, że jest to zdrowy sposób na życie" - dodała, zaznaczając, że w przyszłości chciałaby, aby ktoś docenił i pokochał jej otwartość, spontaniczność i temperament.

Reklama

41-letnia piosenkarka przyznała także, że myśląc o rozwodzie stawiała dobro dzieci ponad własne. Nie chciała, by dziś 7-letni syn Remington i 8-letnia córka River, doświadczyły tego samego, czego ona doświadczyła w wieku 6 lat, gdy jej rodzice postanowili się rozwieść.

"Nie chcemy powielać tego, co nas boleśnie doświadczyło. Dlatego nie chciałam, aby moje dzieci były tymi dziećmi w szkole, których rodzice się rozwiedli. Oczywiście, one dorastają w bardziej postępowym otoczeniu i czasach, niż ja. Ale mimo to bardzo się starałam, bo nie chciałam im tego robić, jednocześnie zapominając o sobie. Dlatego też dziś uważam, że myślenie o sobie, bycie w pewnym sensie egoistką, było w procesie ratowania siebie ważne, jeśli nie najważniejsze" - stwierdziła.

Kim jest Kelly Clarkson?

Kelly Clarkson jest jedną z osób, które symbolizują trwającą od 20 lat modę na różnego rodzaju reality i talent show. O ile nazwiska większości uczestników tych programów zostały zapomniane, ona wciąż jest w głównym nurcie show-biznesu. Clarkson sprzedała 28 mln albumów i 54 mln singli, zdobyła też trzy nagrody Grammy. A od 2019 r. prowadzi swój talk-show "The Kelly Clarkson Show" na antenie NBC.

W 2018 roku Kelly Clarkson zasiadła w fotelu trenerki "The Voice" i od tamtego czasu była trenerką przez dziewięć edycji programu. Jej majątek szacuje się na 45 milionów dolarów.