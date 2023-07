Gwen Stefani na przełomie lipca i czerwca publikowała kolejne nagrania z jej farmy oraz domu, w którym mieszka razem ze swoim mężem, byłym trenerem "The Voice", Blake’iem Sheltonem.

"To jeden z najciężej pracujących ludzi, których znam, mi też kazał pracować" - komentowała w nagraniu, na którym pokazała m.in. zbiory oraz pole pełne słoneczników.

Wokalistka na końcu nagrania pokazała, jak wykonała bukiet z kwiatów rosnących na farmie gwiazdorskiej pary. Wideo obejrzano ponad 150 tys. razy.

"Potrzebujemy nowego programu w telewizji ze Stefani i Sheltonem. Kiedy dziewczyna z miasta poznaje chłopaka ze wsi" - komentował jeden z fanów.

Gwen Stefani i Blake Shelton mieszkają na farmie z dala od ludzi

Gwen Stefani i Blake Shelton poznali się w 2015 roku na planie "The Voice". To wówczas gwiazdor country złożył pozew o rozwód ze swoją drugą żoną, wokalistką country Mirandą Lambert.

Para ogłosiła swoje zaręczyny w październiku 2020, a ślub odbył się w lipcu 2021 roku na ranczu w Oklahomie, należącym do Sheltona. Media przypominały, że w ramach przygotowań do uroczystości muzyk sam zbudował wielki dom oraz kaplicę, w której udzielono parze ślubu.

Wokalista, który jest jednym z najbogatszych muzyków country w branży, postawił dom w małej miejscowości Tishomingo. Wielka posiadłość została umiejscowiona przy malowniczym jeziorze, jest też otoczona z trzech stron drzewami.

Amerykańscy dziennikarze skrzętnie analizowali dostępne zdjęcia, które zrobił dron. Według nich dom podzielony jest na trzy części, a ponadto jest połączony z nieco mniejszym, kamiennym domem.



To właśnie tam po ślubie przeprowadziła się Gwen Stefani ze swoimi dziećmi z poprzedniego związku z Gavinem Rossdale'em.

Zdjęcie Dom Gwen Stefani i Blake'a Sheltona / Backgrid USA / Agencja FORUM

Gwen Stefani w "The Voice"

O ile Blake Shelton skończył swoją przygodę z "The Voice", tak Gwen Stefani nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wokalistka będzie trenerką 24. sezonu obok Nialla Horana, Johna Legenda i Reby McEntire.

Nieoficjalnie mówi się, że Gwen Stefani za jeden sezon pracy w "The Voice" otrzymuje zarobki na poziomie 13 milionów dolarów. Do tej pory wokalistka wystąpiła w sześciu edycjach. Majątek gwiazdy No Doubt szacuje się łącznie na ponad 130 milionów dolarów.