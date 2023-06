Zapowiedź artystki wywołała spore poruszenie wśród fanów, czemu trudno się dziwić, bo "True Babe" będzie pierwszym solowym utworem Gwen Stefani od czasu wydania w 2016 roku płyty "This Is What the Truth Feels Like". Wśród komentarzy zamieszczonych pod postem fani przyznali, że z niecierpliwością czekali na jej nową muzykę i wręcz domagają się nowego albumu.

Trudno się im dziwić, bo w ubiegłym roku sama Stefani wyjawiła, że pracuje nad nową muzyką. Niestety efekty tych prac nie trafiły na krążek, a do kosza. "W czasie pandemii nagrałam ponad 30 piosenek, ale nie czułam tej pasji, ani chęci do wydawania ich" - wyjawiła w ubiegłym roku w rozmowie z "Forbes".

Stefani, która w 2021 roku poślubiła Blake'a Sheltona, tłumaczyła, że prace nad tymi utworami nie szły jej najlepiej, zamiast na tworzeniu i nagrywaniu muzyki wolała skoncentrować się na roli żony. Ostatecznie uznała, że nie ma sensu publikować czegoś, z czego sama nie jest zadowolona i postanowiła poczekać na lepszy, bardziej twórczy moment. "Odłożyłam pracę na bok, ale czasem po prostu czuję, że nie mam zbyt wiele do powiedzenia, więc po prostu poczekam" - dodała.

Zapowiedź premiery pierwszej po siedmiu latach nowej piosenki można uznać za oznakę tego, że Stefani odnalazła pasję i źródło inspiracji. A czy "True Babe" to zwiastun całej nowej płyty? Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem.