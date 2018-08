Travis Scott z Kylie Jenner w teledysku "Stop Trying To Be God"

Do sieci trafił teledysk "Stop Trying To Be God", promujący nowy album Travisa Scotta "Astroworld". Gościnnie wystąpiła w nim partnerka rapera Kylie Jenner.

Kylie Jenner wystąpiła w teledysku Travisa Scotta /Theo Wargo /Getty Images

Teledysk Travisa Scotta "Stop Trying To Be God" wyreżyserował Dave Mayers. Oprócz rapera, który występuje w nim w kilku rolach, w klipie widzimy m.in. jego partnerkę, celebrytkę Kylie Jenner oraz Jamesa Blake'a.

Blake udzielił się też w samym utworze. Ponadto swoich głosów użyczyli Philip Bailey, Stevie Wonder i Kid Cudi. Produkcją singla zajęli się CuBeatz, Mike Dean i JBeatzz.

Teledysk promuje trzeci album studyjny Scotta "Astroworld". Tytuł i sama płyta zostały zainspirowane nieistniejącym parkiem rozrywki Six Flags Astroworld w Houston (zburzono go w 2005 roku).

Scott podkreśla, że nowa płyta to jego najlepszy materiał w całej karierze.

"Robiłem bity, pracowałem nad dźwiękiem, próbowałem śpiewać i rapowałem. Zawsze robię coś nowego. Utwory na płycie są nieco inne niż nagrywane do tej pory. (...) Ten album jest tym, co chcę robić w przyszłości" - mówił "032c Magazine".



Zobacz teledysk "Stop Trying To Be God":

Clip Travis Scott STOP TRYING TO BE GOD

