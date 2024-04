Mowa o tytułowym utworze z EP-ki "Winds Of Disdain", która trafi na rynek 24 maja. Jej wydaniem zajmie się nowy wydawca Trail Of Tears - grecka The Circle Music. Wytwórnia z Aten szykuje wersję CD, winyl oraz odsłonę cyfrową. Podpisany kontrakt obejmuje również wypuszczenie nowego albumu studyjnego oraz wznowienia wszystkich siedmiu wcześniejszych płyt zespołu.

"Jesteśmy wreszcie gotowi podzielić się owocami naszej pracy od chwili ogłoszenia naszego powrotu na scenę w 2020 roku. Cieszy nas możliwość podzielenia się naszym pierwszym nowym singlem i, miejmy nadzieję, zobaczenia was już wkrótce gdzieś na koncercie" - napisał Ronny Thorsen, wokalista i założyciel Trail Of Tears.



"Winds Of Disdain", "Take These Tears", "No Colours Left", "Blood Red Halo" - to tytułu kompozycji, które usłyszymy na nowej EP-ce Trail Of Tears.

Trail Of Tears ogłasza powrót

Przypomnijmy, że "Winds Of Disdain" to pierwszy materiał Norwegów z udziałem hiszpańskiej wokalistki Ailyn Giménez Garcii, która wstąpiła w szeregi Trail Of Tears w 2020 roku. W latach 2008-2016 pochodząca z Barcelony Ailyn stała przy mikrofonie w Sirenii, innej norweskiej grupie spod znaku symfonicznego gothic metalu, w barwach której nagrała kilka albumów.



Singla "Winds Of Disdain" Trail Of Tears możecie posłuchać poniżej: