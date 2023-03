23 marca w Imperial Theatre na Broadwayu odbędzie się uroczysta premiera musicalu "Bad Cindarella", do którego muzykę stworzył Andrew Lloyd Webber - nagrodzony Oscarem kompozytor, który stoi za sukcesem takich kinowych hitów, jak "Jesus Christ Superstar", "Evita" czy "Upiór w operze".

Sam artysta nie może się jednak cieszyć ze swojego nowego dzieła. Webber nie pojawi się na premierze z powodu choroby swojego najstarszego syna Nicholasa, u którego półtora roku temu wykryto nowotwór.



"Jak doskonale wiedzą członkowie naszej rodziny i bliscy przyjaciele, Nick od 18 miesięcy walczy z rakiem żołądka, a teraz trafił do szpitala. Z przykrością muszę więc ogłosić, że nie będę mógł kibicować naszej wspaniałej obsadzie i orkiestrze podczas czwartkowej premiery 'Bad Cindarella'. Wszyscy modlimy się, aby Nick pokonał ten kryzys i doszedł do siebie. Moje miejsce jest przy nim" - wyznał w oświadczeniu artysta.



Kim jest Nicholas Lloyd Webber?

Nicholas Lloyd Webber obrał tę samą zawodową ścieżkę, co jego sławny ojciec. 43-letni kompozytor stworzył muzykę do takich produkcji, jak serial BBC "Love, Lies and Records", dramat "The Last Bus" czy krótkometrażowy dreszczowiec "Mr. Invisible".

Do jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł należy musical "Fat Friends: The Musical" z 2017 roku, którego premiera odbyła się na deskach teatru Grand Theatre w Leeds. Jest on też znany z opracowania symfonicznej wersji "Małego Księcia" opartej na kultowej książce Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Nicholas Lloyd Webber wyprodukował także album "Cindarella" autorstwa swojego ojca, za który w 2021 roku zdobył nominację do nagrody Grammy.