Tomek Gregorczyk z 4Dreamers debiutuje solo. Kiedy premiera teledysku "Zapach perfum"?

Znany z udziału w "The Voice Kids" i boysbandu 4Dreamers Tomek Gregorczyk rozpoczyna solową karierę pod pseudonimem tomash.

Tomek Gregorczyk pierwsze muzyczne kroki stawiał w wieku kilku lat. Szeroka publiczność poznała go dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jak sam wówczas przyznawał, muzyka to jego największa pasja.

"Potrzebuję tego do życia, muszę trenować i występować. Uważam, że to się nigdy nie zmieni" - mówił w show TVP.

Zapytany o to, gdzie widzi siebie za 10 lat, bez wahania odpowiedział, że na scenie. "Nie muszę być bardzo sławny, po prostu kocham śpiewać" - podkreślał.

Od Edyty Górniak usłyszał, że jest genialny i ma szansę zostać idolem młodego pokolenia. Z kolei Dawid Kwiatkowski powiedział, że jest w nim wielki potencjał, który wykorzystuje na scenie. Gregorczyk w programie zdecydował się dołączyć do drużyny Górniak, ostatecznie z "The Voice Kids" pożegnał się na etapie bitew.

W 2018 r. czterej uczestnicy pierwszej edycji show stworzyli zespół 4Dreamers, jeden z najpopularniejszych boysbandów młodego pokolenia. W skład grupy weszli Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk (m.in. z powodu swojej fryzury nazwany jest Johnny Bravo). Najdalej w programie zaszli Szmajkowski (podopieczny Dawida Kwiatkowskiego) i Gędek (drużyna Edyty Górniak), którzy znaleźli się w finale. Więckowski (z ekipy Barona i Tomsona) tak jak Gregorczyk odpadł w bitwach.



Zespół wydał dwie płyty: "4Dreamers" (2018) i "nb." (2019), wystąpił na festiwalu w Opolu (konkurs Premiery) i podczas otwarcia Eurowizji Junior 2019 oraz zdobył dwie nominacje do Fryderyka. Pod koniec 2020 r. wokaliści poinformowali, że kończą działalność pod szyldem 4Dreamers, a ostatnim akcentem była piosenka "Jest okej".

Teraz Tomek Gregorczyk rozpoczyna solową karierę jako tomash. 18-latek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 100 tys osób, na TikToku - ponad 80 tys.

Pierwszym solowym singlem jest utwór "Zapach perfum", do którego zwiastun możecie sprawdzić poniżej. Premiera teledysku do tego nagrania odbędzie się na stronach Interii już 1 lipca.



Poza aktywnością muzyczną realizuje się również w aktorstwie - można go zobaczyć m.in. w serialu "Na Wspólnej".



