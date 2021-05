Tomasz Zagórski nie żyje. Śpiewak operowy miał 58 lat

Informacje o śmierci Tomasza Zagórskiego przekazała Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, której śpiewak operowy był profesorem. Nie podano przyczyny zgonu.

Pochodzący z Poznania Tomasz Zagórski w latach 1985-1995 roku śpiewał we wszystkich polskich teatrach operowych, m.in. na etacie solisty w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Później występował także na europejskich scenach. Był wychowankiem Poznańskich Słowików.

Wystąpił w przeszło stu partiach operowych, operetkowych oraz oratoryjno-kantatowych, wziął udział w blisko pięćdziesięciu premierach i prawykonaniach. Dokonał wielu nagrań fonograficznych, w tym w 2015 roku, wraz z pianistą Jackiem Kortusem, nagrał płytę "Najpiękniejsze pieśni polskie".

Od 2009 roku Tomasz Zagórski z powodzeniem łączył działalność koncertową z pracą pedagogiczną w poznańskiej Akademii Muzycznej, prowadząc najpierw zajęcia z niemieckiej liryki wokalnej, a od 2010 roku klasę śpiewu solowego.

