Obecnie Tomasz Kot pochłonięty jest głównie pracą przy uwspółcześnionej ekranizacji "Akademii Pana Kleksa" , w której gra tytułową rolę. Znalazł jednak czas, by pochylić się nad znacznie skromniejszym projektem.

"Mój serdeczny przyjaciel LUC zaprosił mnie do współpracy, podczas której miałem przyjemność poznać Nullizmatyka i Adiego Nowaka" - pochwalił się na Instagramie Tomasz Kot, pozując do zdjęcia z trzema raperami.

Tomasz Kot w teledysku. "To będzie tłusty klip"

"Jest mi niezmiernie miło. Jak to się mówi naszym slangiem: Jesteś Kot jako człowiek i jako aktor. Pełen profesjonalizm + normalność = artysta - jednym słowem" - napisał w komentarzu pod tym postem Nullizmatyk (Patrycjusz Kochanowski).

Głos zabrał również pomysłodawca projektu, L.U.C., czyli Łukasz Rostkowski. "Tomeczku, wielkie dzięki za Twój talent, pokorę, pomysły i przyjaźń! Dziękuję ekipie. To będzie tłusty klip" - stwierdził.

W kolejnym swoim poście Kot pozuje na tle namiotu cyrkowego z Renatą Przemyk, w podobnie utrzymanej stylizacji, jak na poprzednim zdjęciu. Można domniemywać, że wciela się w artystę cyrkowego. Z kolei Przemyk na swoim Instagramie dopowiada, że pracują przy najnowszym klipie L.U.C- a, do piosenki "Dom sąsiedni".

Kolejne tropy podsuwa profil L.U.C. Raper poinformował, że jest obecnie we Władysławowie i ze swoją ekipą rozpoczął "prace filmowe i teledyskowe do nowej płyty z Rebel Babel Ensemble". Rzeczona formacja to big-band łączący muzyków z różnych stron Europy, który gra na rzecz międzynarodowego dialogu.

Rostkowski zdradził, że pierwszy nowy singel zagrają na BrassWood Fest - wydarzeniu będącym mieszanką muzyki akustycznej i elektronicznych brzmień, które odbędzie się 6 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie.

Tomasz Kot wcześniej pojawił się w klipach L.U.C.a "Lucki film" i "Kompromisy".



