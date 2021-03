Tom Parker walczy z nowotworem mózgu. Nowe informacje o postępach w leczeniu

O "promyczku nadziei" informuje żona Toma Parkera, u którego niespełna pół roku wcześniej wykryto nieoperacyjnego glejaka mózgu w czwartym stadium. Jak dziś czuje się 32-letni wokalista znany z grupy The Wanted?

Tom Parker i Kelsey Hardwick w 2016 r. /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

W październiku 2020 r. Tom Parker dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy.

Na początku roku wokalista informował fanów o postępach w leczeniu. "'Znacząca poprawa' - to są słowa, które otrzymałem dzisiaj i nie mogę przestać ich powtarzać w kółko. Zrobiono mi rezonans magnetyczny, a moje dzisiejsze wyniki wykazały znaczną redukcję guza i że dobrze reaguję na leczenie" - powiedział.

Teraz najnowsze informacje przekazała jego żona - blogerka Kelsey Parker.

"Jestem pozytywną osobą, więc jak tylko Tom usłyszał diagnozę, zaczęłam sprawdzam, jak możemy z tym walczyć i przez to przejść. Nigdy nie dostaliśmy prognozy, bo chcemy brać to, co przyniesie nam kolejny dzień" - napisała żona wokalisty w magazynie "Closer".

"Leczenie jak na razie przynosi efekty - a jego siła jest niesamowicie inspirująca" - dodała.

Kelsey ujawniła, że zaplanowali swoje pierwsze wakacje w czwórkę. Para ma dwójkę dzieci - w październiku 2020 r. na świat przyszedł ich syn o imieniu Bohdi. Mają także 20-miesięczną córkę Aurelię.

"W tej chwili takim promyczkiem nadziei jest myśl o lecie - zarezerwowaliśmy miejsce na kempingu w wakacje" - dodała.

Wokalista z Kelsey Hardwick związany jest od 2009 r. Ślub wzięli w połowie 2018 r.

Tom Parker jest członkiem zespołu The Wanted ( sprawdź! ) - powstałego w 2009 roku boysbandu, popularnego zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół nagrał trzy albumy studyjne (dwa z nich pokryły się w UK platyną) i sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy płyt. W 2014 roku grupa ogłosiła zawieszenie działalności.