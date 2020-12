Tom Parker ma problemy z pamięcią. Nowe informacje o stanie 32-letniego wokalisty

Znany z grupy The Wanted Tom Parker przekazał fanom nowe informacje o swoim stanie zdrowia. 32-letni wokalista w październiku ujawnił, że ma nieoperacyjnego glejaka mózgu w czwartym stadium.

Tom Parker i Kelsey Hardwick świętują 11. rocznicę znajomości /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Przypomnijmy, że w październiku Tom Parker dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy.

32-letni wokalista w najnowszym wideo na Instagramie podzielił się z fanami informacjami o swoim stanie zdrowia.



"Jak niektórzy z was wiedzą, przechodzę chemio- i radioterapię. To jest cholernie brutalne, a jednym ze skutków ubocznych jest poważna utrata pamięci" - mówi Brytyjczyk.

"Przychodzę do niej [do żony, Kelsey Hardwick] i pytam się: 'Co właśnie zrobiłem?'. Ale pamiętam tak dziwne rzeczy jak to, że na święta dla córki mamy 'serce Te Fiti' (klejnot z animowanego filmu Disneya "Vaiana: Skarb oceanu")" - opowiada Parker.

Tom i Kelsey właśnie świętowali 11. rocznicę swojego związku. Ślub wzięli w połowie 2018 r.

Para ma dwójkę dzieci - w październiku na świat przyszedł ich syn o imieniu Bohdi. Mają także 17-miesięczną córkę Aurelię.

Tom Parker jest członkiem zespołu The Wanted ( posłuchaj! ) - powstałego w 2009 roku boysbandu, popularnego zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół nagrał trzy albumy studyjne (dwa z nich pokryły się w UK platyną) i sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy płyt. W 2014 roku grupa ogłosiła zawieszenie działalności.