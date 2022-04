Wokalista The Wanted (posłuchaj!) zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. O jego śmierci poinformowała żona, z którą wychowywał dwoje dzieci: Aurelię (ur. 2019) oraz Bodhi'ego (ur. 2020). Muzyk miał zaledwie 33 lata.

"Z najcięższym sercem informujemy, że Tom odszedł dziś w spokoju, w obecności całej rodziny. Nasze serca są złamane, Tom był w centrum naszego świata i nie wyobrażamy sobie życia bez jego zaraźliwego uśmiechu i energicznej obecności" - napisała.

"Jesteśmy naprawdę wdzięczni za okazaną nam miłość i wsparcie i prosimy, abyśmy wszyscy zjednoczyli się, aby światło Toma nadal świeciło dla jego pięknych dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali go w opiece nad nim przez cały czas, walczył do samego końca" - czytamy dalej.

Pogrzeb miał charakter prywatny, ale wdowa wyraziła nadzieję, że miłośnicy Parkera ustawią się wzdłuż trasy przejazdu konduktu żałobnego, by oddać mu hołd. Tak też się stało.

Pięknym gestem wykazali się członkowie zespołu The Wanted, którzy ponieśli trumnę zmarłego wokalisty.

Po śmierci Toma Parkera, żona Kelsey założyła stronę na GoFundMe, by "utrzymać pamięć o Tomie". Każdy może wpłacić tam darowiznę, zamiast kupowania kwiatów czy kartek. W zaledwie 12 godzin po utworzeniu zbiórki zebrano ponad 5 tysięcy funtów, a dotąd wpłynęło ponad 51 000 funtów.

Tom Parker nie żyje. W chorobie wspierali go fani z całego świata

Tom Parker został zdiagnozowany w 2020 roku. Od tego czasu walczył z rakiem mózgu za pomocą chemio- i radioterapii. "To były najczarniejsze dni w moim życiu. Chodzenie tam i leżenie pod maszynami do promieniowania było okropne. Okropne i denerwujące. Myślisz sobie: 'Czy to coś da? Czy to coś zmieni? Czy jest sens, żebym to robił, skoro i tak umrę? Nie chcę przez to przechodzić'. A chemioterapia była brutalna. Nie życzyłbym tego nikomu" - mówił o swoich przeżyciach muzyk.

W październiku 2020 roku dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór jest nieoperacyjny, a średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi 18 miesięcy. W sierpniu 2021 przekazał, że jego stan nie pogarsza się, a w listopadzie lekarze poinformowali go, że glejak jest "pod kontrolą".

"Siedzę tu ze łzami w oczach. Mój guz mózgu jest pod kontrolą. Mieliśmy wyniki z mojego ostatniego skanu... i jestem zachwycony, że mogę powiedzieć, że (guz - przyp. red.) jest stabilny. Nie mogliśmy prosić o nic więcej w tym momencie - mniej więcej rok w tej podróży. Szczerze mówiąc, jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękujemy Wam za całą Waszą miłość i wsparcie" - pisał wtedy wokalista.

Zespół The Wanted został założony w 2009 roku i działał przez kolejne pięć lat. W 2021 roku członkowie składu postanowili dokonać reaktywacji, po tym, jak dowiedzieli się o chorobie Parkera. Na koncie mają takie przeboje jak "Glad You Came", "Rule The World" (sprawdź!) czy "Chasing The Sun".