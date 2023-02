Tom Grennan był jednym z gości na gali BRIT Awards, która odbyła się w sobotę 11 lutego w Londynie. Razem z Ellie Goulding wokalista przyznawał nagrodę w kategorii najlepszy nowy artysta.

Gdy para pojawiła się na scenie, według widzów, Grennan pozwolił sobie na niestosowny komentarz.

"Czyż nie wyglądam dobrze obok Ellie Goulding? Uwielbiam to, co robisz" - zwrócił się do Goulding, a chwilę później kierując wzrok na jej czarny napierśnik, na którym widoczny był kształt biustu zapytał "czy to twoje prawdziwe piersi?".

Wokalistka zaczęła się tłumaczyć, że to, co widzi to jedynie element stroju. "Moje są dużo dalej od siebie. Niestety" - skomentowała, a po chwili duet zwrócił się do widowni.



Tom Grennan przeprosił za pytanie o biust. "Przepraszam urażonych"

Słowa wokalisty szybko rozeszły się po sieci i nie wszystkim widzom spodobały się pytania o biust wobec swojej koleżanki ze sceny.

Głos w sprawie zabrała więc Ellie Goulding. "Słowo o BRIT / titgate. Włożyłam wtedy piękny napierśnik, dziękuje wszystkim za jego docenienie. Mój przyjaciel Tom Grennan jest w 100 procentach moim sojusznikiem i dobrze razem się bawiliśmy. Nikt mnie nie obraził, nie wyrządzono mi żadnej krzywdy - żadne inne interpretacje są niepotrzebne" - wyjaśniała.