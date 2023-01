Orange Warsaw Festival 2023. Ellie Goulding kolejną gwiazdą!

Ellie Goulding to bezsprzecznie jedna z najpopularniejszych i wszechstronnych brytyjskich wokalistek ostatniej dekady. Jak mało kto jest w stanie stworzyć własny styl w oparciu o szeroki wachlarz gatunków: elektroniki, popu czy nawet folku.

Artystka zadebiutowała w 2010 roku albumem "Lights" i od tamtej pory zawojowała międzynarodowe listy przebojów dzięki takim kawałkom jak "Starry Eyed", "Lights", "Burn", "I Need Your Love", "Love Me Like You Do".

Popularność Ellie zaowocowała także współpracą z innymi artystami (pojawiła się m.in. w utworach Skrillexa, Calvina Harrisa, Major Lazer czy Silk City) i wieloma nagrodami (m.in. 2 statuetki BRIT Awards). Dziś ma na koncie kilkanaście miliardów streamów i stoi u progu wydania piątej płyty "Higher Than Heaven".

Orange Warsaw Festival 2023 - kto wystąpi?

Tegoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbywa się w dniach 2-3 czerwca 2023 na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. W line-upie znajdują się już takie gwiazdy jak Sam Smith, Ellie Goulding czy The 1975.

