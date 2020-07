Ellie Goulding: Żałuję, że nie dzieliłam się swoimi traumatycznymi historiami

Ellie Goulding w wywiadzie dla "The Independent" przyznała, że żałuje, że o nie dzieliła się wcześniej swoimi historiami dotyczącymi molestowania w branży muzycznej. Wokalistka sama wielokrotnie była adresatem niestosownych zachowań.

Ellie Goulding znowu zabrała głos na temat niestosownych zachowań w branży /Karwai Tang /Getty Images

Ellie Goulding na scenie muzycznej działa już od ponad 10 lat (zobacz!).

Reklama

W trakcie swojej imponującej kariery gwiazda zdobyła dwie nagrody BRIT, sprzedała ponad 15 milionów albumów i 102 milionów singli, zgromadziła 19,6 miliardów odtworzeń i 10 milionów subskrypcji na Youtube oraz pięć miliardów wyświetleń. Goulding jest nie tylko gwiazdą pop, ale też zaangażowaną działaczką na rzecz środowiska i osób potrzebujących, wspiera m.in. fundację zwalczającą bezdomność.

17 lipca do sprzedaży trafił jej nowy album "Brightest Blue". W rozmowie z "The Guardian" wokalistka opowiedziała o niemoralnych propozycjach, które otrzymywała od przedstawicieli branży muzycznej. Teraz - w rozmowie z "The Independent" - rozwinęła temat.



Ellie Goulding na wakacjach w Miami 1 / 5 Ellie Goulding na wakacjach Źródło: Agencja FORUM Autor: Marksman / MEGA / Mega Agency udostępnij

"Czuję się głupio mówieniem, że ruch #MeToo w żaden sposób na mnie nie wpłynął. Moje problemy zaczęły się w trakcie moich czasów studenckich" - opowiadała.

Wokalistka przyznała, że była pierwszą osobą, która poszła z jej domu na studia, jednak miała spore problemy finansowe. Pracowała w tym czasie jako sprzedawca, grała w teatrze oraz rozwijała swoją karierę muzyczną.



Ellie Goulding i Selena Gomez na Victoria's Secret Fashion Show 2015 1 / 11 10 listopada 2015 roku w Nowym Jorku odbył się 20. pokaz Victoria's Secret Fashion Show. Jedną z muzycznych gwiazd była Selena Gomez Źródło: Getty Images Autor: Dimitrios Kambouris udostępnij

"Walczyłam, aby zarobić pieniądze na pociąg i wtedy producenci chcieli to wykorzystywać, i zachęcali, abym zostawała u nich na noc. Część mnie wiedziała, że jest to złe. Ale część akceptowała to. Myślałam wtedy: 'To się zdarza. Oni pomagają nagrać ci przebój, a ty jesteś im coś winna'" - wspominała.



"Znormalizowałam to i jest mi z tego powodu przykro. Później stałam się zależna od facetów. Chciałabym rozmawiać o tym z większa liczbą kobiet-muzyków. Nie mam dobrych relacji z tyloma artystkami, z iloma bym chciała. Chciałabym je zapytać: co musiały i muszą robić, aby udowodnić, że są muzykami" - mówiła.