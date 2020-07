Ellie Goulding o początkach kariery muzycznej. "Traktowano mnie jak obiekt seksualny"

Brytyjska gwiazda Ellie Goulding przyznała, że początki jej kariery były wyjątkowo trudne. Ujawniła, że propozycje seksu w zamian za możliwość zrobienia kariery pojawiały się regularnie.

Ellie Goulding opowiedziała o swoich problemach w branży muzycznej /Mike Marsland /Getty Images

Ellie Goulding na scenie muzycznej działa już od ponad 10 lat.

W trakcie swojej imponującej kariery gwiazda zdobyła dwie nagrody BRIT, sprzedała ponad 15 milionów albumów i 102 milionów singli, zgromadziła 19,6 miliardów odtworzeń i 10 milionów subskrypcji na Youtube oraz pięć miliardów wyświetleń. Goulding jest nie tylko gwiazdą pop, ale też zaangażowaną działaczką na rzecz środowiska i osób potrzebujących, wspiera m.in. fundację zwalczającą bezdomność.

17 lipca do sprzedaży trafi jej nowy album "Brightest Blue". Przy okazji promocji wydawnictwa Goulding zdradziła w rozmowie z "The Guardian", jak wyglądały jej początki w branży muzycznej. Piosenkarka przyznała, że otrzymywała mnóstwo niemoralnych propozycji.



"Pierwszy producent chciał, żebym się z nim przespała. Nie widziałam się wtedy, jako obiekt pożądania. W tamtym czasie nie miałam jak wrócić do domu, bo nie było mnie na to stać. Wtedy zaproponował mi, abym została. Jednak ciągle była jakaś sugestia. Musiałam się z tego śmiać - robiłam to ciągle" - opowiadała.

Goulding wielokrotnie proponowano alkohol oraz próbowano zmuszać ją do rzeczy, z którymi czułaby się "niezręcznie".

"Na innych sesjach nagraniowych pojawiał się alkohol, aż w końcu padały sugestywne słowa, która sprawiały, że czułam się niekomfortowo" - wyjaśniała.



"Cała moja kariera zaczęła się od natychmiastowego poczucia bycia obiektem seksualnym i poczucia bezbronności. Jest wiele wokalistek, które słuchają mnie i twierdzą, że mogą się ze mną utożsamiać" - dodała.

Goulding przyznała, że takie zachowanie mężczyzn wobec niej sprawiło, że w pewnym momencie naprawdę była przekonana, że seksualizacja to jedyny sposób na sukces. "Zaprogramowano mnie, że bez tego nie uda mi się przebić" - mówiła.