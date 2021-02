Tola Szlagowska powraca z nowym albumem w zupełnie nowej odsłonie. "Subtitles" już dostępne

TOLA, czyli Tola Szlagowska, po kilkunastu latach przerwy od wydawania muzyki powraca z nowym materiałem i zaskakuje swoją pełną, muzyczno-liryczną metamorfozą. Album "Subtitles" ukazał się 26 lutego 2021.

Reklama

Tola Szlagowska wraca z nowym materiałem /materiały prasowe

Tola swoją muzyczną karierę rozpoczęła 15 lat temu. W tym roku powraca z całkowicie autorską, dojrzałą płytą. W życiu artystki od czasów debiutu wiele się zmieniło - skupiła się na edukacji muzycznej i rozwoju artystycznym, co zaowocowało tym, że dojrzała do zaprezentowania swojego pierwszego, w pełni samodzielnie i niezależnie stworzonego materiału.



Reklama

Płyta "Subtitles", która ukazała się 26 lutego 2021 we własnej wytwórni Toli, Humans On Earth, ma intymny i emocjonalny charakter. Oszczędność w środkach wyrazu i absolutna szczerość artystki w autorskich tekstach współgrają z kameralną warstwą muzyczną.

Album jest zbiorem piosenek inspirowanych osobistymi doświadczeniami. Tytułowe "Subtitles", czyli napisy dialogowe w filmach, stanowią w przekazie albumu klucz do komunikacji artystki ze światem i odbiorcami. "Wydaje mi się czasem, że aby przekazać otoczeniu wszystkie moje emocje, myśli i pragnienia, przydałyby mi się dodatkowe napisy dialogowe" - opowiada Tola.



Artystka postawiła na samowystarczalność na każdym obszarze kreacji oraz wydawania swojego materiału. Nie tylko sama pisze teksty i muzykę oraz współprodukuje swoje utwory, ale także bez wsparcia żadnej wytwórni, wydaje swój materiał oraz zarządza kwestiami dystrybucyjnymi i promocyjnymi.

W świecie przepełnionym bogatymi formami wyrazu, po jakie sięgają artyści, Tola chce, aby jej odbiorcy mogli skupić się na treści, czyli muzyce i szczerych piosenkach. Dlatego też niezwykle oszczędna oprawa graficzna to zbiór osobistych notatek i autorskich szkiców artystki Marii Strzeleckiej.



Clip Tola Atmosphere

Album zapowiadały single "Atmosphere" i "Recycled/Fragile".

Drugi z nich powstał kilka lat temu w Los Angeles, jako efekt jednodniowej sesji nagraniowej z duetem producenckim The Co-Stars. Za jego miks i koprodukcję odpowiada Jimmy Douglass - inżynier dźwięku i producent muzyczny, wielokrotny zdobywca nagrody Grammy, który od wielu dekad definiuje brzmienie w amerykańskiej branży muzycznej, mając na koncie współpracę z takimi artystami, jak Aretha Franklin, The Rolling Stones, Snoop Dogg, Bjork, Kanye West czy Justin Timberlake. Do utworu powstał teledysk w reżyserii samej Toli.

Clip Tola Recycled/Fragile

Wiele osób może pamiętać Tolę z czasów zespołu Blog 27, który był nazywany lokalnym fenomenem muzyczno-internetowym. Został wyróżniony nagrodą MTV EMA 2006 i zdobył podwójnie platynową płytę za sprzedaż albumu "<LOL>".



Tola Szlagowska i Ala Boratyn mają po 20 lat 1 / 11 Ala Boratyn i Tola Szlagowska urodziły się tego samego dnia - 27 listopada 1992 roku Źródło: MWMedia udostępnij

Po zakończeniu promocji tamtego wydawnictwa, Tola wyjechała do Los Angeles i zdecydowała się na podjęcie dalszej muzycznej edukacji w Hamilton High School, słynnej publicznej szkole muzycznej.