Tobiasz Biliński (Perfect Son) pierwszym polskim artystą w Sub Pop. Płyta "Cast" w 2019 roku!

Perfect Son, czyli Tobiasz Biliński, jest pierwszym polskim artystą, który podpisał kontrakt z kultową amerykańską wytwórnią Sub Pop (m.in. Nirvana, Soundgarden, Fleet Foxes, The Afghan Whigs). Jego najnowszy album zatytułowany "Cast" ukaże się na całym świecie 15 lutego 2019 roku.

Tobiasz Biliński został pierwszym Polakiem z kontraktem w Sub Pop /Weronika Izdebska /materiały prasowe

Fascynacja Jonathana Ponemana (współzałożyciela wytwórni) twórczością Tobiasza Bilińskiego rozpoczęła się od jego występu jako Coldair na South by Southwest parę lat temu. Od tego momentu panowie pozostawali w stałym kontakcie. Poneman, po odsłuchaniu utworów z "Cast", bez wahania zaproponował muzykowi podpisanie kontraktu.

Na płycie znajdzie się 10 utworów, które zostały wyprodukowane przez samego artystę we współpracy z Marcinem Buźniakiem w studiu Axis Audio w Warszawie. Materiał został poddany dodatkowej produkcji przez Jeffa Zeiglera w Uniform Recordings w Filadelfii. Za mix i mastering krążka odpowiedzialny jest Marcin Buźniak.



"'Cast' to dziesięciorozdziałowa opowieść o odkrywaniu mocy drzemiącej w człowieku, pozwalającej mu na wytrwałość w walce ze swoimi demonami, słabościami i przeszłością. To dokumentacja trudnej drogi, którą warto pokonać, by móc spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Niełatwa tematyka, którą dotyka Biliński, pozwala na mnogość interpretacji. Nie bez znaczenia pozostaje ładunek emocjonalny ukryty w warstwie wokalnej płyty" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi.



Zdjęcie Okładka płyty "Cast" Perfect Son / materiały prasowe

"It's For Life" to pierwszy zwiastun wydawnictwa. Obraz został wyreżyserowany przez Tobiasza oraz jego żonę Annę Mayer-Bilińską, a zdjęcia do klipu powstały w rodzinnym mieści muzyka - Sopocie oraz w Warszawie, gdzie obecnie mieszka.



Od samego początku solowej działalności, Tobiasz Biliński wyłamuje się poza schemat rodzimej sceny. Trudno znaleźć na niej kogokolwiek, kto tworzyłby w podobny sposób jak muzyk odpowiedzialny za projekt Coldair. Pod tym aliasem Biliński wydał trzy długogrające płyty, zbierając pochlebne recenzje także poza Polską, m.in. wśród redaktorów Pitchforka.

Lista utworów "Cast":



1. "Reel Me"

2. "Lust"

3. "It's For Life"

4. "Old Desires"

5. "So Divine"

6. "Promises"

7. "High Hopes"

8. "My Body Wants"

9. "Wax"

10. "Almost Mine".



Wideo Perfect Son - It's For Life [LYRIC VIDEO]