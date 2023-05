To tam znalazła spokój. Dlaczego Tina Turner przeniosła się do Szwajcarii?

Od 1995 roku Tina Turner ( posłuchaj! ) żyła w Szwajcarii (dokładniej w Küsnacht nad Jeziorem Zuryskim), której była obywatelką. Również w 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa. Początkowo spekulowano, że gwiazda zrobiła to ze względu na podatki, jednak szybko zdementowano te pogłoski.



Głównym powodem przeprowadzki do Szwajcarii był spokój. Wokalistka uciekła z medialnego zgiełku. Jak przyznała w rozmowie z "The New York Times" lokalny porządek jest dla niej pozytywną zmianą po latach chaosu w jej życiu. Turner nie nauczyła się języka niemieckiego. Uznała, że dzięki temu musi mniej mówić. Jej tłumaczem był jej drugi mąż - ceniony niemiecki producent Erwin Bach.

"Spotkaliśmy się na lotnisku Kolonia/Bonn - jej menedżer Roger Davis poprosił mnie, abym ją odebrał" - wspominał po latach Erwin Bach.

"Był 16 lat młodszy ode mnie. Miał wtedy 30 lat i najładniejszą twarz. Nie można tego opisać. To było szalone. Pomyślałam: 'skąd się wziąłeś'. Był naprawdę przystojny. Moje serca zaczęło bić szybciej i to znak, że bratnie dusze się spotkały. Moje ręce się trzęsły" - tak z kolei Tina Turner zapamiętała ich pierwsze spotkanie.

Bach przyznał, że od początku czuł się bardzo swobodnie w towarzystwie Tiny Turner i wcale nie przeszkadzała mu wielka sława gościa, z którym podróżował. "Robiłem swoje" - mówił.



Bach i Turner szybko zostali parą, a w 2013 r. wzięli ślub. Wokalistka później podkreślała, że Erwin jest jej pierwszym i jedynym mężem (w latach 1962-1978 była żoną Ike'a Turnera , który maltretował ją psychicznie i fizycznie).

Jesienią 2021 r. Tina i Erwin stali się właścicielami stuletniej rezydencji w wiosce Staefa, nad Jeziorem Zuryskim. Ogromna posiadłość ma 24 tys. m kw. Na jej terenie znajduje się dziesięć zabytkowych budynków, staw, strumień, basen i przystań dla łodzi nad Jeziorem Zuryskim. Tygodnik "Handelszeitung" szacował, że dom kosztował około 70 mln franków szwajcarskich (303 mln złotych).

