1. The Best

To prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna piosenka w dorobku Tiny Turner. Wielki przebój z 1989 roku w rzeczywistości został pierwotnie nagrany przez Bonnie Tyler. Turner swoją charakterystyczną barwą głosu zrobiła z "The Best" prawdziwy, międzynarodowy hit.

2. Goldeneye

Motyw przewodni z filmu o przygodach Jamesa Bonda pod tym samym tytułem z 1995 roku. Piosenka kultowa, uznawana za jeden z najlepszych bondowskich numerów. Jej twórcami są Bono i Edge z U2, którzy stworzyli ją, gdy tylko dowiedzieli się, że to Tina Turner będzie ją śpiewać.

3. What's Love Got To Do With It

Ten singiel na nowo uczynił z Tiny Turner wielką gwiazdę. Pochodząca z hitowego albumu "Private Dancer" kompozycja pierwotnie miała być wykonywana przez... Cliffa Richarda. Na szczęście ten ją odrzucił, a po drodze jeszcze kilku artystów było zainteresowanych jej wykonaniem. To jednak Tina nagrała najsłynniejszą wersję, którą pokazała, że mimo swoich 44 wiosen wciąż jest królową list przebojów.

4. Private Dancer

Fani Dire Straits z pewnością o tym wiedzą, ale piosenkę napisał Mark Knopfler z myślą o krążku "Love Over Gold". Gitarzysta doszedł do wniosku, że lepiej zabrzmi z damskim wokalem. Tak trafiła do Tiny Turner. Legendarne solo na gitarze gra tutaj zmarły w styczniu tego roku Jeff Beck.

5. Foreign Affair

Lata 80. należały do Tiny - to wiemy wszyscy. Wielkim przebojem pod koniec tej dekady było "Foreign Affair", a napisali go twórcy jej wcześniejszego hitu, "What's Love Got to Do With It", Albert Hammond i Graham Lyle.

6. Proud Mary

Nieco starsza kompozycja, bo napisana jeszcze w 1969 roku przez Johna Fogerty'ego z Creedence Clearwater Revival w wykonaniu Tiny i Ike Turnerów zrobiła prawdziwą furorę. Ich wersja z 1970 roku stała się przebojem i spowodowała, że wiele ludzi traktuje ten utwór jako autorską piosenkę Tiny, zapominając o oryginale.

7. Tonight

Wielki przebój Davida Bowiego, który w 1984 roku zaprosił do niego Tinę. Ich wspólne wykonanie podczas "Private Dancer Tour 1984" przeszło do historii. Powstała także polska wersja - "Kołysankę" zaśpiewali Patrycja i Grzegorz Markowscy.

8. River Deep... Mountain High

Jedna z najsłynniejszych piosenek stworzonych przez Phila Spectora, a zarazem najważniejsza napisana dla Tiny i Ike Turnerów.

9. We Don't Need Another Hero

W pierwszym "Mad Maxie" Tina Turner nie tylko zagrała, ale też zaśpiewała słynny motyw przewodni. Wielu nie może do dziś pogodzić się z faktem, że nie nagrodzono jej za nią Oscarem. Nominowano ją za to m.in. do Grammy i Złotego Globu.

10. Let's Stay Together

Kolejny cover w dorobku Tiny Turner, który zrobił większe zamieszanie, niż oryginał. Pierwotnie utwór śpiewał Al Green, a był to jej pierwszy, powrotny singiel, gdy w 1983 roku zdecydowała na nowo zawojować scenę. Jednocześnie - patrząc na listy przebojów - był to największy hit w Wielkiej Brytanii w całej jej karierze.