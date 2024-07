Amy Winehouse odmieniła świat muzyki soulowej i jazzu. Pomimo zaskakująco krótkiego życia oraz kariery, zdążyła wylansować największe światowe hity: "Back To Black", "You Know I’m No Good", "Rehab". Pierwszy z wymienionych posiada aż miliard odtworzeń w serwisie streamingowym Spotify, a dwa pozostałe - półtora miliona. W 2008 roku otrzymała aż pięć nagród Grammy z sześciu nominacji.

Ostatni koncert zagrała w Belgradzie 18 czerwca 2011 roku. Winehouse nie chciała być na scenie i śpiewać jakichkolwiek piosenek. Na scenie wyglądała na przerażoną, jakby chciała stamtąd uciec. Basista piosenkarki Dale Davis nazwał występ "najtrudniejszą nocą w jego życiu".

Piosenkarka zmarła tragicznie miesiąc później 23 lipca w swoim domu. Przyczyną był wstrząs po zatruciu alkoholowym po długim okresie abstynencji. Została pochowana na cmentarzu Edgwarebury w północnym Londynie.

Ostatnia rozmowa Amy Winehouse. Odbyła się godziny przez jej śmiercią.

Ostatnią osobą, z którą piosenkarka rozmawiała chwilę przed śmiercią był ochroniarz Andrew Morris. W wywiadzie z Daily Mail zrelacjonował ostatnią rozmowę z Winehouse, którą odbył późną nocą.

"'Rety, naprawdę umiem śmiewać!'. Opowiedziałem: 'No jasne, że umiesz'. Ona wtedy powiedziała, że gdyby mogła to wszystko oddać, by tylko przejść ulicą bez problemu, zrobiłaby to" - wyjawił Morris.

Wygląda na to, że piosenkarka chciała się uwolnić od wielkiej sławy, która ją przytłaczała. Ochroniarz po wyjściu z domu powrócił do niego następnego dnia około godz. 10:00. To on znalazł nieprzytomną Amy.

Przez pewien czas był pewien, że jeszcze śpi. Wezwał karetkę w momencie, gdy zauważył, że nie oddycha. Na miejscu stwierdzono zgon, a we krwi posiadała aż 4,16 promila. Zmarła w wieku 27 lat.

Półtora roku po śmierci rodzice złożyli wniosek o ponowne pobranie próbek do autopsji, gdyż nie byli pewni przyczyny odejścia ich córki. Ponownie potwierdzono, że było nią zatrucie alkoholowe.

Ofelia szykuje nowy album i opowiada o muzycznych celach INTERIA.PL