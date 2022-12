Elvis Presley zmarł 16 sierpnia 1977 roku w swojej posiadłości w Graceland w Memphis. Nieprzytomnego muzyka znalazła w łazience jego dziewczyna Ginger Alden. Próby odratowania Presleya nie powiodły się, a zgon stwierdzono o godzinie 15:30.

Oficjalną przyczyną śmierci Elvisa był zawał serca, wywołany przez śmiertelną mieszankę leków i narkotyków (poinformowano, że sekcja zwłok wykazała w jego organizmie kokainę, demerol, leki przeciwhistaminowe, uspokajające, kodeinę, a także barbiturany). W ostatnich latach swojego życia Presley zmagał się z wieloma dolegliwościami: jaskrą, chorobami jelita grubego i wątroby oraz nadciśnieniem.

Presley pochowany został 18 sierpnia, a pod jego rezydencją ostatnią drogę legendy śledziło ponad 80 tys. osób.



Wiele osób wciąż niemogących się pogodzić z tym, że Elvis Presley odszedł, zaczęło wierzyć w teorie spiskowe o upozorowanej śmierci legendarnego muzyka. Sądzono bowiem, że artysta prędzej uciekł od mediów i popularności, niż zmarł z prozaicznych powodów.

Od tego czasu gwiazdora "widziano" m.in. w Buenos Aires, Kalamazoo w stanie Michigan, Ottawie, na Kubie, a także w Londynie i Sztokholmie. Elvis trafił nawet do filmu "Kevin sam w domu".

Elvis za mamą Kevina

"Home Alone", czyli po prostu "Kevin sam w domu" swoją premierę miał w 1990 roku. Oprócz Macaulaya Culkina w filmie wystąpili m.in. Daniel Stern, Joe Pesci, Catherine O’Hara i John Heard. Dla śledzących teorie spiskowe w obsadzie znalazło się też miejsce dla Presleya.

Elvis miał pojawić się w scenie na lotnisku, gdy mama Kevina próbowała zorganizować lot i wrócić do swojego syna. Mężczyzna znajdujący się na drugim planie miał gęstą brodę, podobną do tej, którą Elvis nosił m.in. w filmie "Charro!" z 1969 roku.

