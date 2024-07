Kesha to amerykańska piosenkarka, która od lat działa w branży muzycznej. Mimo dosyć długiego stażu i niemałych własnych sukcesów, potrafi docenić inne kobiety. Nie traktuje ich jako konkurencję, a raczej dopinguje je i cieszy się, że płeć piękna ma możliwość zaistnieć w świecie show-biznesu.

Niedawno w serwisie TikTok pojawiło się nagranie, na którym Kesha kołysze się w rytm jednej z najnowszych piosenek Sabriny Carpenter. Singiel "Please Please Please" już jakiś czas temu zdobył pierwsze miejsce na prestiżowej liście Billboard Hot 100, a wciąż jest szeroko słuchany i uwielbiany, nawet przez inne gwiazdy pop. Kesha napisała w swoim filmiku pochlebny komentarz, nie tylko dla Sabriny, ale i dla wszystkich kobiet, które piszą piosenki. "Tego lata to panie podtrzymują rynek muzyczny" - czytamy pod filmikiem gwiazdy na TikToku.

Artystka jest dumna z tego, że kobiety odnoszą sukcesy w muzyce

Kesha podkreśliła fakt, jak dumna jest z płci pięknej, która aktywnie uczestniczy w życiu branży muzycznej. "Jestem dumna, że mogę być jedną z kobiet w muzyce" - napisała na TikToku. Wspiera inne dziewczyny w show-biznesie, ponieważ sama wie, jak trudno jest odnieść sukces.

Kesha nie jest jedyną gwiazdą, która w ostatnim czasie pochwaliła Sabrinę Carpenter za udane wakacyjne hity. Kilka dni wcześniej sama Taylor Swift, uważana za ikonę współczesnego popu, skomentowała post w mediach społecznościowych autorki "Espresso", w którym ta cieszyła się z wyprzedania swojej trasy koncertowej. "To jest lato Sabriny i niech trwa ono wiecznie" - napisała Swift.

Tego lata to one królują na listach przebojów

To lato już zdążyło udowodnić wszystkim fanom muzyki popularnej, że jest zdominowane przez kobiety. Zgodnie z tym, co Kesha napisała w swoich mediach społecznościowych, główną gwiazdą tegorocznych wakacji jest Sabrina Carpenter. 6 lipca zajęła aż dwa miejsca z pierwszej piątki na liście przebojów Billboard Hot 100. Wspomniany singiel "Please Please Please", wraz z wcześniej wydanym "Espresso", podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Dodatkowo w tym samym tygodniu, na kolejnej prestiżowej liście Billboard 200, w pierwszej dziesiątce znalazło się aż sześć artystek. Kobiety dokonały tego po raz pierwszy w tej dekadzie. Jest to zasługa Taylor Swift, Gracie Abrams, Billie Eilish, Chappell Roan, Ariany Grande i Charli XCX.

Kesha wydaje muzykę po wielu latach przerwy

Kesha również należy do artystek, które tego lata starają się zawojować na rynku muzycznym. 4 lipca wydała nowy singiel, zatytułowany "Joyride". Jest to pierwszy utwór wydany przez wokalistkę od czasu podpisania kontraktu z Kemosabe Records i zakończenia trwającego prawie dekadę procesu o zniesławienie z założycielem jej poprzedniej wytwórni. "Dobra wiadomość: jestem wolną kobietą. Wiecie co chcę zrobić? Chciałabym zagrać swoją pierwszą piosenkę od prawie 20 lat, jako wolna kobieta" - wyznała Kesha chwilę przed tym, jak w zeszłym miesiącu przedpremierowo zaprezentowała widowni Planet Pride w Nowym Jorku swoją piosenkę.

