Radosne wieści od pięknej piosenkarki. Spływają gratulacje

W poniedziałek, 24 czerwca, Billboard ogłosił, że Sabrina Carpenter zameldowała się na pierwszym miejscu na liście Billboard Hot 100 z utworem "Please Please Please". Był to awans z drugiego miejsca w drugim tygodniu obecności na liście.

Zapytano go o powrót O.N.A. z Chylińską. Zabrał głos i postawił jeden warunek

Paweł Domagała jako "Tchórz". Opowieść o paraliżującym strachu

Pol'and'Rock Festival 2024: Nowe ogłoszenie rozjuszyło fanów. W komentarzach burza

Cleo zdradza tajemnice życia miłosnego. "Mam miękkie serce" Drugim powodem do radości z pewnością jest to, że jej kolejny singiel "Espresso", trzyma się mocno w pierwszej piątce tego zestawienia.





Sabrina Carpenter raduje się na Instagramie

Carpenter świętowała swoje osiągnięcia na Instagramie, publikując trzy materiały. Pierwszy z nich to grafika z najnowszymi notowaniami Hot 100. Kolejne to wideo, na którym wykonuje charakterystyczne klaskanie do utworu ze współautorem i producentem Jackiem Antonoffem oraz współautorką Amy Allen.

Reklama

Ostatnie zdjęcie to tweet od fana, który skrytykował singiel "Please Please Please" słowami: "Nie sądzę, żeby ktoś kiedykolwiek tak spartaczył drugi singiel".



Zdjęcie Sabrina Carpenter na Met Gala / Marleen Moise / Staff / Getty Images

"To mój pierwszy numer jeden na liście Hot 100 Billboardu! I 'Espresso' na czwartym. Jestem ogromnie wdzięczna, więc z pewnością zawsze będę pamiętać ten dzień do końca życia! (...) Dziękuję wszystkim, którzy słuchali i sprawili, że te piosenki są tak wspaniałe" - napisała Carpenter.





Gratulacje dla Sabriny spływają od innych amerykańskich gwiazd

Danielle Fishel, aktorka znana z roli Topangi Matthews w serialu "Girl Meets World", w którym również gałą Carpenter, pogratulowała od razu koleżance sukcesu. "Najbardziej zasłużona, piękna (wewnątrz i na zewnątrz) bb. Kocham cię na zawsze" - napisała w komentarzu.



"Espresso" i "Please Please Please" to pierwsze dwa single z nadchodzącego albumu Carpenter "Short n' Sweet", którego premiera planowana jest na 23 sierpnia. Sabrina ogłosiła również, że ruszy w trasę koncertową "Short n' Sweet Tour" już we wrześniu.