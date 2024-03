To koniec Sławomira i Kajry w TVP? Zapadła decyzja

Program "Tak to leciało!" był popularny w wielu krajach, emitowano go łącznie w aż 25 wersjach na całym świecie. Do Polski trafił w 2008 roku i był niczym powiew świeżości w polskiej telewizji. Bardzo spodobał się polskim widzom i emitowano go jeszcze przez 4 lata. Przez ten cały czas gospodarzem pozostawał Maciej Miecznikowski z zespołu Leszcze.

Format polega na uzupełnianiu luk w tekście popularnych piosenek. Im więcej słów uczestnicy wypełnią, tym większe szanse na zwycięstwo. W 2022 roku reaktywowano show, a prowadzącymi zostali Sławomir i Kajra. Wśród wielu plotek na temat zmian kadrowych w TVP pojawiają się też takie, że małżeństwo straci pracę przy popularnym programie.

Jak podawał serwis ShowNews, choć "Tak to leciało!" obroni się i nie zniknie z anteny, to tak bardzo pewni swojego losu nie mogą być prowadzący. Na przełomie lutego i marca mamy poznać więcej szczegółów.

Wersji tej zaprzeczała jednak Kajra, która uważa, że wieści o wyrzuceniu pary z TVP są winą jedynie medialnych przedruków. "Bawią nas zawsze 'newsowi' tajni 'informatorzy' i tytuły dla klikalności. Osoby bez nazwiska zazwyczaj nie istnieją, a przedruki są powielaniem fejków" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Sławomir i Kajra wyrzuceni z TVP? Nowe doniesienia

Nowe szczegóły dotyczące przyszłości Sławomira i Kajry w TVP przekazał nieoficjalnie serwis Wirtualnemedia.pl. Według doniesień jego dziennikarzy Sławomir i Kajra po wiosennej edycji "Tak to leciało!" pożegnają się z TVP. Stacja miała rozpocząć poszukiwania nowych prowadzących, a jesienne odcinki mają być nagrywane jeszcze wiosną.



Obecny sezon "Tak to leciało!" nagrano w kwietniu 2023 roku. Jest krótszy niż dotychczasowe edycje, bo liczy osiem odcinków, w tym wydanie świąteczne, które zobaczymy w okresie wielkanocnym. Program emitowany jest od 3 marca w niedziele na TVP2.



Według informatora Wirtualnych Mediów Sławomir i Kajra stracili pracę w TVP, gdyż nowe kierownictwo nie chce, aby show prowadziły gwiazdy, będące twarzami TVP z czasów Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza.



Zmiany w teleturniejach TVP. Los Norbiego i Brzozowskiego przesądzony

Zmiany w TVP nie ominęły "Koła fortuny" i jego prowadzących. Pracę stracić mają obaj prowadzący - Izabela Krzan i Norbi. Tego drugiego zastąpić ma Robert El Gendy.



"Przybijam pionę, gratulację i życzę jak najlepiej. Uważam, że to dobry wybór. To jest osoba, która w telewizji pracowała i pracuje, dobrze wygląda, dobrze mówi. To inteligentny chłopak" - skomentował zmianę obsady w show.



Niemal pewny jest również koniec Rafała Brzozowskiego w programie "Jaka to melodia?". Do teleturnieju wrócić ma Robert Janowski.