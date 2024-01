"To jest taki radosny czas, gdzie dowiedzieliśmy się, że nasz program 'Tak to leciało!' ma bardzo dużą oglądalność, łącznie z powtórkami, które są na tym samym poziomie, więc to jest dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, bo będzie też sezon wiosenny. Właściwie cały rok jest zawsze taki jak Sylwester, więc tak naprawdę bardzo pracowity - mówi agencji Newseria Lifestyle Kajra.

"Nowy rok to już są konkretne plany muzyczne. Myślę, że nowy rok przyniesie nową płytę Sławomira. Zaskoczymy też kilkoma singlami" - zdradza Sławomir.

Reklama

Jedną z nowości będzie utwór "Kolorowy film", który ma być podsumowaniem ich dotychczasowej kariery scenicznej. Wokaliści nie ukrywają, że mają w zanadrzu wiele muzycznych niespodzianek. Część z nich jest już prawie gotowa, pozostałe czekają na realizację.

Sławomir i Kajra robią przerwę. "Wakacje z pracą"

"Bardzo dużo rzeczy już nowych powstało muzycznie, tylko trzeba im teraz nadać filmowy kształt i dopieścić. Miksujemy piosenki, tak że będzie pracowicie, na pewno. Ale my kochamy swoją pracę, więc cieszymy się z tego" - mówi Sławomir.

Artyści zdradzają też, że tuż po Nowym Roku planują krótki urlop, by zebrać siły na realizację kolejnych projektów.

- Myślę, że w styczniu będzie chwilka na odpoczynek, ale to też jest tak, że bardzo często, jak na przykład w przypadku "Cudowronka", nagle się okazuje, że paradoksalnie w momencie odpoczynku powstaje teledysk, bo na miejscu było tak pięknie - mówi piosenkarz. "Czyli to trochę są też wakacje z pracą" - dodaje Kajra.

Na razie jednak Kajra i Sławomir nie wybrali jeszcze konkretnej miejscówki. Jak podkreślają, trudno im się zdecydować, bo lubią zarówno zimowe klimaty, jak i urokliwe, egzotyczne zakątki.

"Zobaczymy, lubimy jeździć na nartach" - mówi Sławomir. "Lubimy też odpoczywać tam, gdzie jest ciepło, więc może będzie trochę palcem po mapie" - dodaje Kajra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir: Nowy rok przyniesie nową płytę. Zaskoczymy też kilkoma singlami i teledyskami Newseria Lifestyle