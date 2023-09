W najbardziej rozśpiewanym teleturnieju telewizyjnym uczestnicy mają za zadanie uzupełnić luki w tekstach popularnych polskich przebojów, a wszystko w myśl zasady: im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz. W każdym sezonie twórcy programu stawiają poprzeczkę coraz wyżej.

"Ten sezon 'Tak to leciało!' będzie wyjątkowy. Są bowiem wspaniali uczestnicy, którzy wnieśli niesamowitą energię, którzy zaskoczyli nas swoją wiedzą, bo to jest program, w którym naprawdę trzeba się wykazać ogromną znajomością piosenek. Padło pytanie, zagadka za 100 tys. zł, ale więcej na razie nie możemy zdradzić" - mówi agencji Newseria Lifestyle Sławomir ( posłuchaj! ).

"Uczestnicy byli niezwykli i pod względem wokalnym, i charyzmatycznym. Mieli też świetne pomysły, na co chcą przekazać nagrody. Byli totalnie niesamowici, wzbudzili w nas duże emocje, a jeżeli w nas wzbudza się emocje, a naprawdę przeżyliśmy już bardzo dużo różnych rzeczy, to naprawdę na widza też to przejdzie" - zapewnia jego żona Kajra.

Gospodarze show przyznają, że często sami próbują postawić się na miejscu uczestników programu i zgadnąć, o jaką piosenkę chodzi. Dobrze wiedzą więc, że nie jest to łatwe zadanie, bo nie tylko wymaga ogromnej wiedzy muzycznej, ale także odporności na stres i działania pod presją czasu.

"W momencie, kiedy się staje na legendarnej scenie programu 'Tak to leciało!', to stres powoduje to, że czasami te najprostsze piosenki, które dobrze znamy, wydają się trudne. Czasami mieliśmy uczestników, którym trzeba było pomóc właśnie tymi wyjściami awaryjnymi i wspierać ich albo też uspokajać. No i my po to jesteśmy w tym programie, żeby była dobra atmosfera i żeby pomagać im przechodzić po tych szczebelkach programu" - tłumaczy Sławomir.

"Jeżeli już się doszło do jakiegoś punktu, to bardzo trudno jest podjąć decyzję, czy faktycznie zaryzykować i grać o większe pieniądze, bo czasami można przegrać bardzo dużo. My bardzo chcemy, żeby nasi uczestnicy wyciągali z programu jak najwięcej pieniędzy, natomiast jest to ogromnie trudny program. Tam liczy się każde słowo, każda litera, czy to jest "ą", "ę". I nagle jednej zabraknie i 30 tys. zł poszło, więc to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Natomiast mieliśmy bardzo odważnych uczestników i ten ogrom emocji, który nam dali, był niesamowity" - mówi Kajra.

Sławomir i Kajra są pełni uznania dla osób, które biorą udział w programie "Tak to leciało!". Jak podkreślają, są pod wielkim wrażeniem ich wiedzy i znajomości utworów z repertuaru wielu artystów.

"My generalnie w ogóle nie znamy ani zagadnień, ani nie znamy tytułów, wszystkiego dowiadujemy się jakby a vista podczas trwania programu. Natomiast oczywiście każdy z nas zna trochę różnych piosenek. Chociaż ostatnio była piosenka, którą śpiewamy na naszych koncertach, i okazało się, że mylimy tekst. Tam liczy się każde słówko" - podkreśla Sławomir.

"Jako uczestniczka programu poległabym już wiele razy. My na pewno byśmy stówki nie wygrali" - mówi Kajra.