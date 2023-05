Sławomir osiem lat temu podbił polską scenę muzyczną będąc prekursorem gatunku "rock polo". Jego hity "Megiera" i "Miłość w Zakopanem" nadal są popularne wśród jego fanów, a nawet emitowane w rozgłośniach radiowych.

W klipie do pierwszego z utworów pojawiła się plejada polskich gwiazd, m.in. Krzysztof Kiernszowski, Lech Dyblik czy Ewa Kasprzyk. W nowym wywiadzie wokalistka wspomniała o współpracy ze Sławomirem.

Za udział w teledysku "Megiera" gwiazda nie dostała ani grosza. Jak dodaje, nie o pieniądze jej chodziło - chciała wspomóc projekt zaprzyjaźnionych kolegów-aktorów. Scenariusz do klipu miała pokazać jej Kajra, a żaden z cenionych aktorów na planie nie dostał wypłaty za udział w projekcie.

Ewa Kasprzyk pomogła Sławomirowi na początku kariery. "Czysta chęć pomocy"

"Ja się zrzekłam praw do jakiejkolwiek zapłaty, zrobiłam to pro bono, z takiej czystej chęci pomocy i wypromowania kogoś" - wyznała aktorka w rozmowie z Pomponikiem.

Duet Sławomir i Kajra zdaniem Kasprzyk nie miał pieniędzy, a ona zgodziła się na udział jedynie po to, by im pomóc. Jako "zapłatę" można traktować miły gest wykonany przez małżeństwo - na święta otrzymała od nich jeden egzemplarz płyty. Temat pieniędzy za udział w "Megierze" nigdy już nie powrócił w ich rozmowach.

"Oni nie mieli pieniędzy. Nigdy już nie wracali do tego tematu (...) Nie mieli pieniędzy, mieli scenariusz, chcieli to zrealizować, zaprosili mnie. Tam jeszcze przecież byli inni aktorzy. Był między innymi Leszek Dyblik... Wszyscy zagraliśmy pro bono" - podsumowała Ewa Kasprzyk.

Aktorka sądzi, że to właśnie Kajra jest odpowiedzialna za wielki sukces Sławomira nazywając go "szyją" projektu. "Ja myślę, że ich kariera potoczyła się w sposób nieprawdopodobny. Myślę, że ona jest tą szyją, która tym kręci. Była świadkiem, jak to powstawało, jak przychodził na odcinki na żywo do "Tańca z gwiazdami" i jak to telewizja kupiła oraz to, jak sobie teraz świetnie radzą" - podsumowuje.