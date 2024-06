To koniec Maryli Rodowicz z "The Voice Senior". Wiemy, kto ją zastąpi

W ostatnim czasie okazało się, że Maryla Rodowicz nie zasiądzie na fotelu trenerskim w następnej edycji "The Voice Senior". Gwiazda z przykrością podzieliła się tym, w jaki sposób poinformowano ją o tej decyzji. Miała nadzieję na bardziej osobiste zakończenie.

"Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko. To oczywiście kwestia kultury, bo przecież można było choć zadzwonić. No ale nowi może też będą mieli tę energię co ja" - opowiada Rodowicz w rozmowie z portalem Fakt.

Piosenkarka była jurorką w programie przez trzy sezony. W tym roku nie pojawiła się także na 61. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ponieważ nie wpisywała się w formułę wydarzenia.

Nieoficjalnie podano informację, kto zasiądzie na czerwonym fotelu za Marylę Rodowicz.

Wielki powrót byłego jurora do "The Voice Senior"

Według niepotwierdzonych informacji jurorem kolejnej edycji "The Voice Senior" będzie Andrzej Piaseczny. Piosenkarz pojawił się w dwóch sezonach programu, a w 2021 roku poprowadził do zwycięstwa Barbarę Parzęczewską ze swojej drużyny. Później Piasecznego już nie zobaczyliśmy na fotelu jurorskim przez jego prywatne poglądy i konflikt z TVP.

"Z ciekawostek, pewnie wrócę do 'The Voice Senior'. To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie" - zdradził w rozmowie z portalem Plejada.

Wiadomość o jego powrocie krótko skomentowała Maryla Rodowicz.

"Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia" - wyznała Pudelkowi artystka.