Najnowszy numer duetu Shandy & Eva (Shandrelica Casper i Ewa Żmijewska od lat tworzą parę również prywatnie) pt. "IKAR", ukazał się 17 listopada. "To opowieść o odwadze, nadziei i sile, by posuwać się do przodu pomimo upadków" - czytamy w zapowiedzi prasowej.





Słowa do piosenki pomogła stworzyć Agnieszka Burcan. Do utworu powstał teledysk, którego produkcją zajęła się ekipa directed.collabs.



"IKAR" znajdzie się na drugiej płycie zespołu, który ma ukazać się w marcu 2024 roku. W październiku członkinie grupy pochwaliły się podpisaniem nowego kontraktu. "Już oficjalnie. Podpisałyśmy" - zakomunikowały swoim fanom.





Kim jest duet Shandy & Eva?

Shandy & Eva to duet, który powstał w Los Angeles na początku 2015 roku. Ewa Żmijewska (prywatnie córka aktora Artura Żmijewskiego) poznała Shandrelicę Casper w Los Angeles College of Music w Kalifornii, gdzie obie podjęły studia na wydziale Vocal Performance i właśnie tam zaczęły współpracę.



Już na samym początku istnienia zespołu oryginalne brzmienie dwóch głosów urzekło publiczność w Kalifornii, w Polsce oraz nawet na karaibskiej wyspie Curacao skąd pochodzi Shandrelica. W 2017 roku duet zaczął współpracę z polskim producentem, inżynierem i kompozytorem, Krisem Górskim. W 2019 r ukazał się ich debiutancki album. W marcu 2021 r. ukazał się singel "Tacy sami". Utwór niósł ze sobą ważne przesłanie. Powstał inspirowany wydarzeniami, które na przestrzeni ostatnich lat mocno podzieliły nasze społeczeństwo.

W marcu ukazał się ostatni singel zespołu - "Siła kobiet" - do którego artystki zaprosiły Danutę Stenkę, Kingę Preis, Ewę Bułhak i Ramonę Rey.