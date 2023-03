"8 kobiet na 8 marca" - to hasło towarzyszące teledyskowi "Siła" .



Do swojego nowego utworu Shandy & Eva (Shandrelica Casper i Ewa Żmijewska od lat tworzą parę również prywatnie) zaprosiły grupę silnych, mądrych i pięknych kobiet. Swoich głosów użyczyły: aktorki Danuta Stenka, Kinga Preis i Ewa Bułhak, wokalistka Ramona Rey oraz znana z duetu Plastic Agnieszka Burcan, która jest również współautorką utworu oraz jednym z producentów muzycznych. Na gitarze basowej zagrała Julia Przybysz.

"Utwór porusza problem seksizmu, dyskryminacji oraz mówi o różnych stereotypach. Jednak to nie jest typowy 'protest song', który wywołuje gniew i zagrzewa do walki, ale raczej celebracja kobiecości, a afro-karaibskie akcenty muzyczne wzbudzają bardzo pozytywne emocje" - czytamy w opisie.

Za teledysk odpowiada Wiktor Żmijewski, młodszy brat Ewy.

"To kobiety kreują kobiety! Całe życie miałam szczęście do tych wspaniałych i codziennie wysyłam im za to morze wdzięczności. Siła jest kobietą ale też mądrość, godność i sprawiedliwość. Wszystkiego co tylko najlepsze dla NAS!!!" - podkreśla Ramona Rey.

Kim jest duet Shandy & Eva?

Shandy & Eva to duet, który powstał w Los Angeles na początku 2015 roku. Ewa Żmijewska (prywatnie córka aktora Artura Żmijewskiego) poznała Shandrelicę Casper w Los Angeles College of Music w Kalifornii, gdzie obie podjęły studia na wydziale Vocal Performance i właśnie tam zaczęły współpracę.



Już na samym początku istnienia zespołu oryginalne brzmienie dwóch głosów urzekło publiczność w Kalifornii, w Polsce oraz nawet na karaibskiej wyspie Curacao skąd pochodzi Shandrelica. W 2017 roku duet zaczął współpracę z polskim producentem, inżynierem i kompozytorem, Krisem Górskim. W 2019 r ukazał się ich debiutancki album. W marcu 2021 r. ukazał się singel "Tacy sami". Utwór niósł ze sobą ważne przesłanie. Powstał inspirowany wydarzeniami, które na przestrzeni ostatnich lat mocno podzieliły nasze społeczeństwo.