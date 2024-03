To już koniec. Wycofuje się z wyborów na prezydenta Krakowa

"Po długich rozważaniach i konsultacjach z moim zespołem podjąłem decyzję o rezygnacji z kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach" - napisał w oświadczeniu przesłanym PAP Marcin Bzyk-Bąk.

"Życzę wszystkim kandydatom, by debata była merytoryczna, a postawa - pełna szacunku. Niech najlepszy kandydat wygra, zawsze z myślą o dobru Krakowa" - podkreślił lider grupy Wu-Hae.

Bzyk (Wu-Hae) rezygnuje z udziału w wyborach na prezydenta Krakowa. Jak to tłumaczy?

47-letni wokalista i grupa popierających go mieszkańców zarejestrowali w PKW swój komitet pod nazwą KWW Kraków Pany. Listy kandydatów na radnych nie udało się jednak skompletować - część osób ostatecznie nie zdecydowało się na start m.in. z powodów osobistych.



Wokalista zapowiedział, że będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta w kolejnych wyborach. Wyraził też nadzieję na możliwość współpracy z przyszłym prezydentem Krakowa w realizacji swoich postulatów - chodzi m.in. o usprawnienie transportu publicznego, działania na rzecz poprawy jakości powietrza, budowę cmentarza dla zwierząt i ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego dla zwierząt dzikich.

Wcześniej Bzyk w rozmowie z Interią podkreślał, że nie ma żadnych szans w wyborach, ale chciał rozpocząć dyskusję wokół niektórych pomysłów.



Tłumacząc rezygnację z udziału w wyborach, Bzyk-Bąk wyjaśnił również, że miał na celu stworzyć listę kandydatów, "którzy byliby nowymi twarzami w polityce miejskiej, ale przede wszystkim posiadaliby kompetencje niezbędne do reprezentowania interesów wszystkich mieszkańców Krakowa".



Jak dodał, z entuzjazmem patrzy na pozytywne aspekty dotychczasowej kampanii. "Przyciągnęliśmy grupę ludzi z ogromnym zaangażowaniem, gotowych oddać swój czas i siły na rzecz poprawy przyszłości naszego miasta" - napisał i zaznaczył, że na tym fundamencie chce w kolejnych wyborach ubiegać się o urząd prezydenta miasta oraz o silną reprezentację w Radzie Miasta Krakowa.

Urzędujący od 2002 r. Jacek Majchrowski nie będzie się ubiegał o reelekcję.



Kandydatami w walce o fotel prezydenta miasta pozostają posłowie: Konrad Berkowicz (Konfederacja), Łukasz Kmita (PiS), Rafał Komarewicz (Polska 2050-TD), Aleksander Miszalski (PO; wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy).

Deklarującego bezpartyjność radnego Łukasza Gibałę poparła posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek. Niezależnego kandydata, obecnego wiceprezydenta miasta Andrzeja Kuliga poparło PSL.



Jako bezpartyjni start zapowiedzieli też konserwatywny aktywista Adam Hareńczyk oraz politolog, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur.

Kim jest Bzyk z Wu-Hae?

Marcin "Bzyk" Bąk jest dobrze znany na krakowskiej scenie muzycznej. Od 1999 r. współtworzy nowohucką formację Wu-Hae z drugim z wokalistów - Marcinem Guzikiem.

Po płycie "Poeci wyklęci" (2013) grupa poszła w rozsypkę. Cztery lata później Bzyk z kolegami powrócił w zmienionym po raz kolejnym składzie. U boku liderów pojawili się Jacek Hiro (gitarzysta znany z metalowych formacji Sceptic, Virgin Snatch, Vader, Dies Irae, Decapitated, Corruption, Kat & Roman Kostrzewski), perkusista Jacek Dębski, basista Paweł Kolasa i Marcin "DJ Przeplach" Przeplasko (gramofony, sampler).

To właśnie ten skład odpowiada za nagranie piątego albumu "Dziki kraj", który ukazał się w połowie września 2019 r.

- Lepiej nie mogło się złożyć, ale to też nie przypadek. Płyta jest publicystyką muzyczną i bezpośrednio odnosi się do sytuacji naszych elit politycznych. Było źle, jest jeszcze gorzej. Wypowiedzi polityków, oraz ujawniane zakulisowe sytuacje z życia prywatnego dyskwalifikują co chwile kolejnego posła, senatora itd. Zwykli ludzie coraz mniej interesują się polityką. Politycy się zdewaluowali, stracili jakąkolwiek wiarygodność - opowiadał Interii Bzyk przy okazji premiery płyty.

Wokalista poza macierzystą formacją nagrywał z m.in. Jarosławem Śmietaną i Wojciechem Karolakiem, własnymi projektami Nohucki oraz Bzyk i Sztajemka. W dorobku ma także antysmogową piosenkę "Pozwól mi oddychać" ze Zbigniewem Wodeckim.

