To był najlepszy moment Igrzysk Olimpijskich? "Prawdziwy zwycięzca"

Podczas zakończenia Igrzysk nie obyło się bez kontrowersji. Nie chodziło jednak o same występy, a o problemy techniczne. "Dlaczego jakość dźwięku jest tak potwornie słaba? Tak samo było podczas ceremonii otwarcia. Ledwo cokolwiek słychać", "Dźwięk i praca kamery są po prostu kuriozalne" - pisali internauci.

Najgłośniejszym echem odbił się jednak pomysł przeniesienia ceremonii do Los Angeles, gdzie odbędą się Igrzyska Olimpijskie 2028.

Na kalifornijskiej plaży Venice Beach wystąpili Billie Eilish , Red Hot Chilli Peppers oraz Snoop Dogg i Dr. Dre . Ten ostatni duet przypomniał przebój z 2001 roku, czyli "The Next Episode" .

Internauci zgodnie orzekli, że to właśnie ten występ był najjaśniejszym punktem wydarzenia. "Dzięki Bogu, Snoop i Dr. Dre uratowali show. Lecimy do Los Angeles!", "To było idealne zakończenie", "Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że prawdziwym zwycięzcą Igrzysk Olimpijskich jest Snoop Dogg" - ekscytowali się.