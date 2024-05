Madonna rozpoczęła trasę "Celebration Tour" 14 października ubiegłego roku. 80-koncertowe tournée zakończyła 26 kwietnia 2024 roku.

Początkowo nie wiadomo było, czy gwiazda będzie w ogóle w stanie powrócić na scenę - wszystko z powodu "poważnej infekcji bakteryjnej", która zaatakowała ją w czerwcu ubiegłego roku. Wokalistka trafiła wówczas na OIOM, trudno było wyrokować, jaka przyszłość ją czeka. Ostatecznie jednak wróciła do zdrowia i spełniła jedno ze swoich wielki marzeń - dała koncert dla ponad milionowej publiki.

65-letnia Madonna finał swojej trasy zdecydowała się zwieńczyć w imponujący sposób. Wokalistka zaplanowała dodatkowy i darmowy koncert na plaży na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Występ królowej popu i skandalistki odbył się 4 maja. Początkowo przewidywano, że na brazylijskiej plaży będzie bawić się 2 miliony osób. Ostatecznie stanęło na 1,6 miliona widzów, co i tak jest imponującym wynikiem.

"To najpiękniejsze miejsce na Ziemi". Madonna wystąpiła dla gigantycznej publiki

Podczas koncertu, który rozpoczął się 50 minutowym poślizgiem, Madonna wykonała swoje największe hity, a wśród nich takie utwory jak m.in. "Like a Virgin" czy "Hung Up". Gośćmi specjalnymi show byli brazylijscy artyści: Anitta oraz Pabilo Vittar.

Zdjęcie Koncert Madonny na plaży Copacabana / Handout / Getty Images

Jak podaje AP Madonna przywitała się ze zgromadzonymi fanami wychwalając lokalizację, w której przyszło jej grać. "I oto jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. To magiczne miejsce" - powiedziała, a potem rozpoczęła koncert utworem "Nothing Really Matters".

Aby zapewnić odpowiednie warunki na plaży rozstawiono 18 wież dźwiękowych. Według szacunków władz Rio de Janeiro, turyści, którzy przybyli do Brazylii, by wysłuchać na żywo Madonny, wzbogacą miejscową gospodarkę o 57 milionów dolarów.



Zdjęcie Tłumy na plaży Copacabana / Handout / Getty Images

Przypomnijmy, że w przeszłości na słynnej plaży (ma aż 4 km długości) darmowe koncerty dali także Rod Stewart (1994, ok. 3,5 mln fanów) czy The Rolling Stones (2006; ponad 3 mln uczestników).

Zdjęcie Koncerty Madonny na plaży Copacabana / Handout / Getty Images