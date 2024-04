"Deadpool & Wolverine" to trzecia część przygód Deadpoola (wciela się w niego Ryan Reynolds). Premierę zaplanowano na 24 lipca 2024 roku. Będzie to zarazem pierwszy film z tym bohaterem, która trafi do Marvel Cinematic Universe. Drugim głównym bohaterem produkcji będzie kultowy Wolverine, a do roli po siedmiu latach przerwy powróci Hugh Jackman. Blockbuster otrzymał kategorię "R", co oznacza, że przeznaczony jest jedynie dla widzów dorosłych.



Ponadto w filmie wystąpią: Emmę Corin, Jennifer Garner, Roba Delaneya, Briannę Hildebrand i Karan Soniego. To jednak nie wszystko. Trzeci Deadpool ma być pełen gościnnych występów. Plotkuje się m.in. o epizodach: Chrisa Evansa, Briana Coxa, Famke Jensen, Channinga Tatuma, Bena Afflecka, Tarona Egertona, Daniela Radcliffa, Wesleya Snipesa, Patricka Stewarta, a nawet Taylor Swift.



Przebój Madonny w nowym zwiastunie Deadpoola. Ryan Reynolds komentuje

W najnowszym zwiastunie produkcji Marvela który w niecałe 2 dni zdobył ponad 24 miliony wyświetleń, wykorzystano wielki przebój Madonny "Like a Prayer". Jak zauważa serwis Screen Rant utwór świetnie pasuje do rzucającego odwołaniami do popkultury Deadpoola.

Zauważono również, że w poprzednim trailerze bohater nazywa się "Jezusem Marvela", a wspomniane słowa świetnie uzupełniają się z piosenką. To z resztą nie pierwszy raz, gdy Reynolds i produkcja Deadpoola sięga po popową diwę. "Deadpoola 2" promowała Celine Dion śpiewająca utwór "Ashses". Na potrzeby filmu nagrano nawet teledysk, w którym kanadyjska wokalistka obraża bohatera produkcji.



Sama data ukazania się zwiastuna również ma sporo związanego z Madonną. 22 kwietnia 1989 roku utwór "Like a Prayer" trafił na szczyt listy Billboard, gdzie utrzymywał się przez trzy tygodnie. W tym samym dniu na szczyt zestawienia najlepiej sprzedających się wydawnictw trafił album "Like a Prayer" i był tam przez sześć tygodni. "Przysięgam na Jezusa Marvela, że tego nie planowałem" - skomentował aktor na X.

Piosenka "Like a Prayer" była wielkim hitem. Wywołała też spory skandal

3 marca 1989 roku po raz pierwszy wyemitowano w radiu promujący nową płytę Madonny singel "Like A Prayer". Z kolei 21 marca świat ujrzał efekt pracy Madonny nad teledyskiem do tej piosenki.

Wiele osób zadrżało z przerażenia i oburzenia. Środowiska katolickie z papieżem Janem Pawłem II na czele zbojkotowały nagranie. Głowa Stolicy Apostolskiej zaapelowała także o bojkot artystki we włoskich mediach. Głos ten został wysłuchany, bo publiczna stacja telewizyjna RAI wstrzymała emisję klipu "Like A Prayer".



"Like A Prayer" jest "o religijnej, młodej dziewczynie, która kocha Boga tak mocno, że jest on poniekąd główną męską postacią w jej życiu" - mówiła Madonna. Utwór zawiera jednak wiele dwuznaczności i podtekstów.



Wideo piosenkarki miało m.in. podnosić problem rasizmu, być krytyką Kościoła katolickiego, wreszcie domagać się równouprawnienia kobiet. Nie pominięto również licznych odniesień do kwestii seksualności i intymnych kontaktów pomiędzy białymi kobietami i czarnymi mężczyznami, co przecież w tamtych czasach w Ameryce wciąż było uważane za temat tabu.

Najbardziej zbulwersowani "Like A Prayer" byli przedstawiciele Kościoła katolickiego i środowiska konserwatywne.