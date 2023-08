Przypomnijmy, że Marvel na wiosnę 2024 roku (o ile strajk aktorów i scenarzystów w USA nie zmusi Disneya do przesunięcia swoich premier) szykuje trzecią część Deadpoola. Produkcja po raz pierwszy ma włączać słynnego antybohatera do Marvel Cinematic Universe.

W filmie zobaczymy na pewno m.in. Hugh Jackmana (zagra kultowego Wolverina’a), a także Emmę Corin, Jennifer Garner, Roba Delaneya, Briannę Hildebrand i Karan Soniego.

Wiadomo też, że Deadpool 3 ma być wypełniony po brzegi gościnnymi występami. Plotkuje się m.in. o epizodach: Chrisa Evansa, Briana Coxa, Famke Jensen, Channinga Tatuma, Bena Afflecka, Tarona Egertona, Wesleya Snipesa i Patricka Stewarta.

Reklama

Taylor Swift dołączy do obsady hitu Marvela? Fani łącza kropki

Według ostatnich plotek kolejną gwiazdą, która ma dołączyć do obsady filmu jest Taylor Swift. Gwiazda muzyki prywatnie jest bliską przyjaciółką Ryana Reyonldsa i jego żony Blake Lively. Sam Reynolds również miał sugerować, że Swift wystąpi w blockbusterze.

Kogo w Deadpoolu miałaby zagrać Swift? Plotkuje się o roli Dazzler, mutantki mającej zdolność przekształcania wibracji dźwiękowych w wiązki światła i energii, a w dodatku marzącej o byciu gwiazdą pop.

Fani Swift podchodzą do zamieszania wokół piosenkarki z rezerwą, twierdząc, że obecnie wokalistka jest tak mocno zaangażowana w trasę koncertową, że mogłaby nie znaleźć czasu wystąpić nawet w niewielkiej roli.

Przypomnijmy, że wokalistka obecnie koncertuje w ramach "The Eras Tour". W sierpniu zakończy trasę po Ameryce Północnej występami w Meksyku. W listopadzie Swift odwiedzi Amerykę Południową. Następnie w lutym 2024 roku ruszy w trasę po Azji, a wiosną i latem zaprezentuje swoje widowisko w Europie. Trzy koncerty - w dniach 1-3 sierpnia - odbędą się na PGE Narodowym.

Cała trasa zakończy się w USA i Kanadzie w październiku i listopadzie 2024 roku. W międzyczasie Swift będzie promować również nową wersję płyty "1989", która ukaże się w październiku.



Zdjęcie Taylor Swift podczas "The Eras Tour" / Mat Hayward / Getty Images

Taylor Swift coraz chętniej eksploruje świat kina

Warto dodać, że wokalistka coraz odważniej poczyna sobie w świecie kina. Zagrała m.in. w musicalu "Koty" z 2019 roku oraz epizod w produkcji "Amsterdam". Według ostatnich plotek Swift ma pracować nad stworzeniem feministycznego serialu.

Swift była też reżyserką krótkometrażowego filmu "All Too Well: The Short Film", w którym wystąpiła Sadie Sink.



"Taylor i ja znamy się od kilku lat i mamy fajną relację. Jest dobrą dziewczyną, świetną artystką, ma naprawdę wielkie serce. Jestem podekscytowany możliwością pracowania z nią na planie. Jest nie tylko muzykiem, ale też dobrą aktorką. Ma do tego dryg, nie mam co do tego wątpliwości" - zachwalał Swift Idris Elba w rozmowie z Access Hollywood.