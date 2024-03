Madonna rozpoczęła trasę "Celebration Tour" 14 października ubiegłego roku. Dotąd zagrała ponad 50 koncertów z zaplanowanych osiemdziesięciu wydarzeń. Tournée zakończy się 26 kwietnia 2024 roku. Początkowo nie wiadomo było, czy gwiazda będzie w ogóle w stanie powrócić na scenę - wszystko z powodu "poważnej infekcji bakteryjnej", która zaatakowała ją w czerwcu ubiegłego roku. Wokalistka trafiła wówczas na OIOM, trudno było wyrokować, jaka przyszłość ją czeka.

Ostatecznie gwieździe udało się dojść do zdrowia, od kilku miesięcy spełnia marzenia swoich fanów występując na całym świecie. Wszystko co dobre szybko się kończy, podobnie jest z trasą 65-letniej piosenkarki. Wedle plotek Madonna zagra jeszcze jeden, dodatkowy i darmowy koncert - na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Takie informacje podało biuro turytsyki miasta, Visit Rio. Ma odbyć się on 4 maja i już teraz szacuje się, że do Rio de Janeiro przyjadą 2 mln osób.

Madonna szykuje darmowy koncert na słynnej plaży. Planuje pobić rekord

"Madonna nie zwalnia tempa i chce uczcić swoją historyczną trasę w naprawdę wyjątkowy sposób" - twierdzi osoba z otoczenia artystki w rozmowie z dziennikiem "The Sun". "Jej trasa koncertowa 'The Celebration Tour' została już uznana za popową trasę dekady. Ale ten koncert będzie wisienką na torcie" - twierdzi informator.

Gwiazda na razie nie potwierdza tych doniesień, ale pojawiły się one także w jednej z najpopularniejszych lokalnych gazet - "O'Globo". "Tak, to prawda: Madonna przyjedzie do Brazylii na wielki koncert, który odbędzie się 4 maja, prawdopodobnie będzie to największy koncert w historii całej, 40-letniej kariery Królowej Popu" - czytamy na łamach dziennika.

Przypomnijmy, że w przeszłości na słynnej plaży (ma aż 4 km długości) darmowe koncerty dali także Rod Stewart (1994, ok. 3,5 mln fanów) czy The Rolling Stones (2006; ponad 3 mln uczestników).