"Genialna Tina Turner ( posłuchaj! ), wyjątkowy wywiad nią, rok 1996 lub 1997, w Moskwie. Hirek Wrona, pamiętasz? Tina Turner RIP" - napisał na Instagramie Maciej Orłoś, publikując ich wspólne zdjęcie na Instagramie.

O tym pamiętnym spotkaniu w stolicy Rosji popularny dziennikarz opowiedział w połowie 2022 r. w rozmowie z Interią.



- Wywiad odbył się w Moskwie i miał zupełnie nieprawdopodobną otoczkę. Niespotykaną dla mnie gdzie indziej. Całe piętro hotelu zostało zamknięte i zarezerwowane dla niej i jej ekipy. Rozmowę przeprowadzałem w trudnej atmosferze. W pomieszczeniu poza moją ekipą były jeszcze dwie, które czekały w kolejce na wywiad oraz załoga Tiny Turner. Atmosfera była dość napięta. Wszyscy pilnowali mojego czasu. Zresztą finalnie rozmawialiśmy krócej, niż było zaplanowane. Ale spotkanie było warte tego krótkiego wywiadu - wspominał Maciej Orłoś.

Tina Turner nie żyje

"Tina Turner, 'królowa Rock and Rolla', zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Kuesnacht pod Zurychem w Szwajcarii. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania" - poinformował w środę w oświadczeniu menedżer artystki.



W ostatnich latach słynna piosenkarka przeżyła m.in. udar i zmagała się z chorobą nerek.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

