Jak informują fińskie gazety (dziennik "Helsingin Sanomat" i plotkarski magazyn "Seiska"), wyrokiem Sądu Okręgowego w Helsinkach Timo Tolkki został skazany na karę 45 dni pozbawienia wolności za oszustwo i fałszerstwo. Muzyk nie trafi jednak do więzienia, sąd zdecydował się bowiem na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary.



Problemy z prawem słynnego wirtuoza gitary elektrycznej miały swój początek w 2020 roku, kiedy to Tolkki zwrócił się do fińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Kela) o przyznaniu mu zasiłku w wysokości ponad trzech tysięcy euro. Oszustwo polegało na ukryciu przed tą instytucją swoich dochodów i środków na koncie. Orzeczone przez sąd fałszerstwo miało zaś wynikać z faktu, iż w podaniu o zasiłek 57-letni dziś muzyk sfałszował swoje wyciągi bankowe poprzez usuwanie transakcji i zmianę salda, by w ten sposób ukryć swoje faktyczne dochody.



Sąd nakazał Tolkkiemu zwrot niesłusznie pobranego zasiłku (3063 euro) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Helsinkach oraz uiścić dodatkową opłatę w wysokości 80 euro. W piśmie przesłanym do sądu Tolkki, który nie stawił się na ogłoszenie wyroku, argumentował, iż w chwili popełniania tych przestępstw przeżywał ciężki okres oraz, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (chorobę tę zdiagnozowano u niego już w roku 2004). Jak donosi periodyk "Seiska", wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, że Timo Tolkki udzielał się w popularnej powermetalowej grupie Stratovarius w latach 1985-2008, a do roku 1994 był także jej wokalistą. Jego wirtuozerska gra na gitarze wzbogaciła brzmienie zespołu o charakterystyczną melodyjność, wpływy klasycznego rocka i barokową wręcz ornamentykę. Tolkki, którego branżowy magazyn "Guitar World" umieścił w zestawieniu 50 najszybszych gitarzystów świata, skomponował ponad 100 utworów w barwach Stratovarius, po czym, w roku 2008, rozpoczął udaną karierę solową. Albumy Stratovarius tzw. ery Tolkkiego sprzedały się w nakładzie ponad czterech milionów egzemplarzy.



Najnowszym przedsięwzięciem fińskiego muzyka jest powstały w 2022 roku projekt Timo Tolkki's Strato. W jego składzie u boku Tolkkiego (gitara / wokal) odnajdujemy Tuomo Lassilę (perkusja) i Anttiego Ikonena (klawisze), którzy wraz z Timo nagrywali "Fright Night", "Twilight Time", "Dreamspace" i "Fourth Dimension" - klasyczne płyty Stratovarius z przełomu lat 80. i 90.

Skomponowany w całości przez Tolkkiego "Dreamspace", pomnikowy album Stratovarius z 1994 roku, na którym Timo zagrał na gitarze, zaśpiewał oraz napisał większość tekstów, możecie sobie przypomnieć poniżej: