Till Lindemann (Rammstein) zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala

Jak donosi gazeta "Bild" Till Lindemann, lider niemieckiej grupy Rammstein, trafił na oddział intensywnej terapii. U muzyka wykryto koronawirusa SARS-COV-2.

Till Lindemann trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem /Mathiaas Nareyek /Getty Images

Till Lindemann w ostatnim czasie koncertował po Europie, promując wydaną w 2019 roku płytę "F & M" duetu Lindemann ( sprawdź! ). 15 marca grał w Moskwie, natomiast 17 marca w Nowosybirsku. Kolejne koncerty trasy zostały anulowane, a muzyk wrócił do Niemiec.

Już po powrocie do Berlina lider Rammstein ( sprawdź! ) zachorował i dostał wysokiej gorączki. To w związku z nią trafił do szpitala. Tam przeprowadzono testy, które dały wynik pozytywny na obecność koronawirusa w organizmie.

Muzyk trafił na oddział intensywnej terapii, jednak jego życiu według tabloidu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Obecnie odbywa kwarantannę.

Till Lindemann to lider kultowej grupy metalowej Rammstein, która obecna jest na scenie od 1994 roku.

Niemiecka kapela, nagrywająca piosenki głównie w ojczystym języku, zadebiutowała albumem "Herzeleid" w 1995 roku, jednak rozgłos zyskała dopiero po wydaniu albumu "Sehnsucht" z 1997 roku, który do chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem zespołu. W samych Stanach Zjednoczonych album ten sprzedał się w rekordowym nakładzie miliona egzemplarzy, otrzymując za to osiągnięcie certyfikat platynowej płyty.

Na całym świecie Rammstein sprzedali ponad 35 milionów płyt. Największe przeboje kapeli to "Engel", "Du hast", "Links 2-3-4", "Amerika" czy "Pussy".

Nazwa zespołu pochodzi od amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein Air Base w Niemczech. Nazwa zespołu była wymyślona prześmiewczo i ze względu na niewiedzę omyłkowo zapisana przez dwa "m".

Till Lindemann ponadto działa w projekcie Lindemann, który tworzy wraz z Peterem Tägtgrenem (muzyk znany z formacji Pain i Hypocrisy). Oprócz wspomnianej płyty "F & M", duet nagrał też krążek "Skills In Pills".