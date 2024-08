Zestawienie najpopularniejszych utworów tego lata na TikToku pokazuje, że ta aplikacja jest miejscem, w którym rodzą się muzyczne trendy i gwiazdy, a muzyka potrafi przekraczać granice państw i kontynentów. W zeszłorocznym zestawieniu, największą popularność zdobyły piosenki "Makeba" Jain i "Barbie Girl", czyli przebój grupy Aqua, któremu drugie życie dał film "Barbie".

Co ciekawe, numerem 1 na tegorocznej liście "TikTok Songs of the Summer" została utrzymana w stylu reggaeton piosenka "Gata Only" ( sprawdź! ) opowiadająca o dążeniu do zdobycia serca ukochanej dziewczyny. Chilijscy artyści FloyyMenor i Cris MJ połączyli siły i stworzyli hit, który zdobył ponad 15 milionów wyświetleń w aplikacji.

"Bardzo się cieszę ze wszystkiego, co udało się osiągnąć z piosenką 'Gata Only'. Od początku czułem, że ten utwór będzie hitem, a jego sukces napawa mnie dumą. Jestem wdzięczny społeczności TikToka za to, że pomogła piosence dotrzeć do publiczności na całym świecie" - przekazał w oświadczeniu autor hitu, FloyyMenor.

FloyyMenor, Cris MJ - Gata Only

Podium uzupełniają "Nasty" Tinashe oraz "Million Dollar Baby (VHS)" amerykańskiego rapera Tommy'ego Richmana.

TikTok z listą największych przebojów wakacji. Siła kobiet

W czołówce mocną pozycję zdobyły kobiety - Billie Eilish ("Birds of a Feather" wykorzystywany do filmów m.in. z oświadczynami i tańczącymi przyjaciółmi), Sabrina Carpenter ("Please Please Please" do najlepszych pomysłów na randkę) czy opisywana jako wschodząca gwiazda amerykańskiej sceny Lay Bankz. Jej utwór "Tell Ur Girlfriend" stał się viralem na całym świecie, a 20-latkę porównują do Beyonce i Megan Thee Stallion.

"Lista Songs of the Summer po raz kolejny pięknie pokazuje, jak magia TikToka pomaga naszej globalnej społeczności odkrywać i promować różnorodnych, niezwykle utalentowanych artystów i ich muzykę. Muzyka latynoska jest jednym z najpopularniejszych gatunków na platformie, więc nie dziwi fakt, że 'Gata Only' znalazła się na szczycie globalnej listy, obok innych wspaniałych wschodzących artystów, takich jak Sevdaliza i Tommy Richman, a także supergwiazd takich jak Billie Eilish" - skomentował zestawienie Ole Obermann, globalny szef rozwoju biznesu muzycznego TikToka.

Top 10 Songs of the Summer TikToka:

1. FloyyMenor i Cris Mj - "Gata Only"

2. Tinasge - "Nasty"

3. Tommy Richman - "Million Dollar Baby (VHS)"

4. Billie Eilish - "Birds of a Feather"

5. Sevdaliza feat. Pabllo Vittar i Yseult - "Alibi"

6. Sabrina Carpenter - "Please Please Please"

7. El Alfa, Nfasis - "Este"

8. Lay Bankz - "Tell Ur Girlfriend"

9. Luis R Conriquez, Neton Vega - "Si No Quieres No"

10. KAROL G - "Si Antes Te Hubiera Conocido".



