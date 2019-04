Tiger Merritt nie żyje. Gitarzysta Morning Teleportation miał 31 lat

Tiger Merritt, gitarzysta i wokalista zespołu Morning Teleportation, zmarł 4 kwietnia w wieku 31 lat.

Tiger Merritt miał 31 lat /David A. Smith /Getty Images

Śmierć muzyka potwierdzili jego koledzy z zespołu.



Reklama

"Wszyscy, którzy go znali, wiedzieli, że był anomalią. Nigdy w życiu nie spotkaliśmy kogoś takiego jak on. Jego muzyka nas inspirowała. Jego uśmiech był zaraźliwy. Był jedną z najmilszych dusz, którą kiedykolwiek spotkaliśmy. Boli nas to, że nie będziemy mogli się do niego dodzwonić" - czytamy w oświadczeniu.

Nie ujawniono na razie przyczyny śmierci gitarzysty.

Morning Teleportation założone zostało w 2009 roku w Kentucky. Grupa podpisała kontrakt z Glacial Pace Recordings w 2011 roku i błyskawicznie zadebiutowała płytą "Expanding Anyway". Produkcją krążka zajął się Isaac Brock z Modest Mouse.

Drugi album zespołu ukazał się w 2017 roku i nosił tytuł "Salivating for Symbiosis".