Tiesto i Charli XCX nagrali razem wakacyjny hit "Hot in It". Towarzyszący piosence klip właśnie ujrzał światło dzienne. Za reżyserię teledysku odpowiada Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato). W wideo widzimy Charli XCX jako wyzywającą pracowniczkę sklepu z materacami.

Po tym jak Tiesto usłyszał Charli w "Hot in It", wiedział, że będzie to przebój lata. Wokalistka anonsowała piosenkę na TikToku, gdzie spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem.



"Niesamowite, jak wszystkim bardzo spodobał się ten numer" - mówi Tiesto. "Jestem mega podekscytowany, że możemy podzielić się tym superzabawnym klipem. Charli stanęła na wysokości zadania" - dodaje.

Clip Charli XCX, Tiësto Hot In It

Wspólny przebój Tiesto i Charli XCX podbija listy przebojów

Od premiery zaledwie miesiąc temu, singel "Hot in It" zdobył 200 milionów odsłon na TikToku i na stories na Instagramie, inspirując 34 tysiące rolek i gromadząc 40 milion streamów na całym świecie. Obecnie to 2. najbardziej popularna piosenka w klubach ze striptizem w USA.



"Hot in It" to czwarty utwór z nadchodzącego albumu Tiësto. Wcześniej fani mieli okazję poznać hity "The Business", "Don't Be Shy" z Karol G oraz "The Motto" z Avą Max. Wszystkie mają obecnie ponad 2,5 miliarda streamów.