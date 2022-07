"Kiedy tylko usłyszałem Charli w tej piosence, wiedziałem, że to będzie hit. Niesamowicie było obserwować reakcje ludzi na przesłanie tego utworu. To prawdziwy ogień. Jestem podekscytowany, że w końcu ten numer ujrzał światło dzienne" - nie krył radości Tiësto.

"Jestem bardzo podekscytowana, że rozgrzeję to lato" - dodała Charli XCX.

"Hot in It" to czwarty singiel z nadchodzącego albumu Tiësto. Wcześniej fani mieli okazję poznać przeboje "The Business", "Don't Be Shy" z Karol G i "The Motto" z Avą Max.

Tiesto to jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Gwiazdor muzyki house pochodzi z Holandii i naprawdę nazywa się Tijs Michiel Verwest. W latach 2002-04 trzy razy z rzędu znalazł się na szczycie listy najlepszych DJ-ów na świecie czytelników "DJ Magazine". "Forbes" w 2016 r. szacował majątek Holendra na prawie 40 mln dolarów.

Do największych przebojów Tiësto należą m.in. "Secrets" (feat. KSHMR i Vassy), "Don't Be Shy" (z Karol G), "The Business", "The Only Way Is Up" (z Martinem Garrixem), "Red Lights", "Jackie Chan" (feat. Dzeko, Preme i Post Malone) i "Ritual" (z Jonas Blue i Ritą Orą).



Charli XCX to brytyjska wokalistka i autorka tekstów. Urodzona w 1992 roku piosenkarka przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 14 lat. Mimo młodego wieku ma już na koncie dwa oficjalne, studyjne albumy, klika EP-ek oraz mixtape'ów i całą masę singli - zarówno własnych, jak i takich, w których pojawiła się gościnnie (m.in. w "I Love It" Icony Pop czy w "Fancy", który nagrała wraz z Iggy Azaleą).

Charli XCX oficjalnie zadebiutowała albumem "True Romance" w 2013 roku. Obecnie ma na koncie pięć płyt. Ostatnia - "Crash" - została wydana w marcu 2022 roku.