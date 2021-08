Tiesto i Karol G tworzą historię za sprawą nowej kooperacji "Don't By Shy". To pierwsza anglojęzyczna piosenka Karol G, a także jej pierwsza przygoda na scenie dance. Ponadto Karol G jest pierwszą latynoską artystką, która nawiązała współpracę z laureatem Grammy, zdobywcą platynowych płyt i po prostu ikoną muzyki dance - Tiesto.



Do utworu "Don't By Shy" duet niedawno nakręcił teledysk. Wideo powstało w Miami na Florydzie, a za reżyserię odpowiada Christian Breslauer. Akcja rozgrywa się w wyjątkowym muzeum, pełnym niespodzianek i niesamowitych popisów tanecznych. W klipie poza Karol G i Tiesto wystąpił komik, Blake Webber.

W ramach swej rezydencji w Las Vegas, Tiesto rozpocznie serię letnich występów pod hasłem "Don't Be Shy Las Vegas". Teledysk do nowego singla zostanie zaprezentowany na ogromnym telebimie na West Tower.

Clip Tiësto Don't Be Shy - & Karol G

"Karol G jest niesamowicie utalentowaną supergwiazdą i genialnie sprawdziła się w tej piosence. Kiedy tylko usłyszałem jej gładki wokal w "Don't Be Shy", od razu wpadł mi w ucho. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się tym utworem z fanami nas obojga na całym świecie" - powiedział.

"Współpraca z Tiesto to jedna z największych i najpiękniejszych niespodzianek, jaka mi się przydarzyła w tym roku. Na mojej playliście jest wiele jego piosenek i często ich słucham. Kiedy dostałam propozycję, by z nim współpracować, a na dodatek zaśpiewać moją pierwszą piosenkę po angielsku, osiągnęłam najwyższy poziom ekscytacji. Po pierwsze to możliwość współpracy z Tiesto, po drugie okazja, by nagrać piosenkę w całości po angielsku. Zawsze chciałam być fani kojarzyli mnie ze śpiewaniem po hiszpańsku, ale uważam, że fajnie jest czasem poeksperymentować, poszerzyć horyzonty i spróbować trafić do innego odbiorcy" - podsumowała Karol G.

"Don't Be Shy" to drugi utwór Tiesto, który powstał w wyniku współpracy producenta z wytwórnią Atlantic Records. We wrześniu 2020 roku ukazał się singel "The Business", który ma już ponad miliard odsłuchów. Piosenka zadebiutowała w TOP 10 na listach przebojów w 10 krajach, docierając na pierwsze miejsce amerykańskiej Dance Charts. Oficjalny teledysk do "The Business" ma już ponad 132 miliony odsłon na Youtube.