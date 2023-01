Thomas Bangalter z solową płytą. Był współtwórcą Daft Punk

Thomas Bangalter uchodzi za wirtuoza muzyki elektronicznej. Jednak w 2021 r. zdecydował się na pierwszą poważną przygodę z muzyką klasyczną. Twórca przedstawienia baletowego "Mythologies", Angelin Preljocaj zamówił u niego muzykę do tego spektaklu. Sztuka miała premierę na deskach opery w Bordeaux w lipcu 2022 roku.

Jak donosi serwis Pitchfork, ścieżka dźwiękowa z tego spektaklu została przez Bangaltera przetworzona na składający się z 23 utworów album. Płyta nosi taki samym tytuł, jak przedstawienie. Krążek trafi do sprzedaży 7 kwietnia.

Ostatni solowy album Francuza pochodzi z 2003 r. i nosi tytuł "Outrage".

Do lutego 2021 roku, przez 28 lat, Bangalter realizował się przede wszystkim w duecie Daft Punk, wspólnie z Guy-Manuel de Homem-Christo. Wyróżniało ich to, że ukrywali twarze za futurystycznymi maskami i występowali w kostiumach robotów. Nie podali powodów swojego zawodowego rozstania. Przyszli słynni producenci poznali się już jako nastolatkowie. Przed rozpoczęciem działalności we dwoje, byli współtwórcami grupy Darlin'.