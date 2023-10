W skład The Winery Dogs wchodzą wokalista i gitarzysta Richie Kotzen (m.in. Poison, Mr. Big), basista Billy Sheehan (m.in. Mr. Big, David Lee Roth, Steve Vai, UFO) i perkusista Mike Portnoy (eks-Dream Theater, Transatlantic, Avenged Sevenfold, Adrenaline Mob, pożegnalne koncerty Twisted Sister, Sons Of Apollo).

Reklama

Supertrio ma w dorobku płyty "The Winery Dogs" (2013), "Hot Streak" (2015) i "III" z lutego 2023 r. To właśnie w ramach promocji tego ostatniego albumu muzycy ruszyli w trasę, która objęła ponownie Polskę.



Clip The Winery Dogs Stars

"Jak dobrze tu znowu być! Mam nadzieję na pierogi i kiełbasę!!! Dorastając w Buffalo, NY (które w pewnym momencie miało więcej polskich mieszkańców niż Warszawa) miałem okazję spróbować wielu polskich potraw" - napisał przed koncertem w Progresji w Warszawie Billy Sheehan.

Instagram Post Rozwiń

Basista przy tej okazji przypomniał swoją pierwszą wizytę w Polsce - w 1983 r. razem z hardrockową grupą UFO. "Tak wiele tu zmieniło się od tego czasu - to wspaniałe móc to zobaczyć".

Instagram Post Rozwiń

"Byliście niesamowici!!! Dziękuję!!! Kochamy was tak bardzo!!! Co za niesamowita noc. Do zobaczenia wkrótce!!!" - dodał już po koncercie.

"Dziękuję Warsaw! Największa i najgłośniejsza publiczność do tej pory tu w Europie! Zdecydowanie wieczór do zapamiętania... Dziękujemy!" - podkreślił Mike Portnoy.

Billy Sheehan - tym razem w składzie Mr. Big - pojawi się ponownie w Progresji w Warszawie 11 kwietnia 2024 r.



Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Rolka Rozwiń