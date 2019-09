The Who: Nowa płyta "Who" po 13 latach

The Who - legendarna rockowa grupa, która sprzedała ponad 100 mln egzemplarzy płyt na całym świecie - zapowiada premierę pierwszego od 13 lat premierowego materiału. Album "Who" ukaże się 22 listopada, a do sieci trafił już pierwszy singel "Ball and Chain".

The Who nagrywali nowy materiał wiosną i latem 2019 r. w studiach w Londynie i Los Angeles. Współproducentami "Who" są Pete Townshend i D. Sardy (Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, Gorillaz), a produkcją wokali zajął się Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson).

Do wokalisty Rogera Daltreya i gitarzysty oraz kompozytora Pete'a Townshenda dołączyli perkusista Zak Starkey (syn Ringo Starra), basista Pino Palladino, a na płycie muzycznie udzielają się również Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker i Gordon Giltrap.

"Myślę, że stworzyliśmy najlepszy album od czasów 'Quadrophenii' wydanej w 1973 roku. Pete jest doskonałym songwriterem" - mówi Roger Daltrey.

"Piosenki na album zostały napisane w zeszłym roku, poza dwoma wyjątkami. Nie ma motywu głównego, konceptu, historii, po prostu kawałki, które napisaliśmy wraz z moim bratem Simonem, by dać Rogerowi inspirację i wyzwania dla jego wokalu. Roger i ja jesteśmy już starszymi panami, dlatego starałem się za wszelką cenę stronić od nostalgii w nowych utworach. Nie chciałem wprawić ludzi w zakłopotanie" - dodaje Pete Townshend, rocznik 1945, o rok młodszy od wokalisty.

Oto szczegóły płyty "Who":

"All This Music Must Fade"

"Ball And Chain"

"I Don't Wanna Get Wise"

"Detour"

"Beads On One String"

"Hero Ground Zero"

"Street Song"

"I'll Be Back"

"Break The News"

"Rockin' In Rage"

"She Rocked My World".