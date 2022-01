Przypomnijmy, że poprzedni album The Weeknd - "After Hours" - ukazał się 20 marca 2020 roku.

Na nowej płycie nie zabraknie znakomitych gości. W jej tworzeniu brali udział: Quincy Jones, Lil Wayne, Oneothrix Point Never, Jim Carrey oraz Tyler, The Creator.

Abel Tesfaye o nowym albumie wspominał od kilku miesięcy. W rozmowie z "GQ" przyznał, że to "materiał, który od zawsze chciał stworzyć".



Clip The Weeknd Take My Breath

"Nowy projekt naładowany jest imprezowymi hitami. Quincy Jones spotkał Giorgio Morodera i stworzyli najlepsza z wszystkich pieprzonych imprez twojego życia. Żadne anachronistyczne disco. Styl retro miał swój czas w muzyce pop, ale to będą świeże rzeczy" - komentował.

Przypomnijmy, że pierwszą zapowiedzią "Dawn FM" jest singel "Take My Breath". W nowym zwiastunie płyty słyszymy głos Jima Carreya mówiący:

"Słuchasz 103.5 Dawn FM. Byłeś w ciemności od dłuższego czasu. Już pora wejść w światłość i zaakceptować swój los".



Kim jest The Weeknd?

31-letni The Weeknd naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye.

Wokalista, kompozytor i producent ma na koncie ponad 75 mln sprzedanych płyt, jego utwory biją rekordy w ilości odtworzeń w serwisach streamingowych, a półki uginają się od nagród (zdobył m.in. trzy statuetki Grammy, pięć American Music Awards czy 19 nagród Billboardu).

W ramach trasy "After Hours" Kanadyjczyk miał wystąpić w Polsce w Tauron Arenie Kraków 7 listopada 2022 roku. Jednak tournee zostało przeniesione i zapowiedziano nowe daty koncertów. Na razie nie wiadomo, czy The Weeknd wystąpi w Polsce i kiedy miałoby się to stać.